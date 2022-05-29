Bloomberg: шаг навстречу Венгрии — ЕС предложил отсрочить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

ЕС предложил запретить поставки нефти по морю из России, а также отсрочить ограничения на импорт энергоносителей по трубопроводу «Дружба», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, таким образом Брюссель пошёл навстречу Венгрии, которая выступала против нефтяного эмбарго из-за большой степени зависимости от России.

Европейский союз предложил запретить поставки нефти по морю из России, отсрочив при этом введение ограничений на импорт чёрного золота по трубопроводу «Дружба». Таким образом Брюссель стремится пойти навстречу Венгрии, которая выступила против введения нового санкционного пакета против Москвы на фоне ввода российских войск на Украину, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, в субботу Европейская комиссия направила национальным правительствам переработанную инициативу, согласно которой предполагается не включать в санкционный пакет поставки нефти по гигантскому трубопроводу «Дружба». Данная нефтяная артерия — это основной источник нефти для Венгрии.

При этом, как отмечают источники Bloomberg, члены ЕС намереваются отказаться от нефти, импортируемой по морю, через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Предложение с подобными условиями может дать Венгрии — стране, которая выступает против соглашения по нефтяному эмбарго, — больше времени на поиск технического решения для покрытия её потребностей в энергетике. Данная инициатива также учтёт ряд проблем, которые беспокоят некоторые страны, не имеющие выхода к морю, включая Словакию и Чехию.

Согласно положениям переработанной инициативы, Болгария сможет воспользоваться переходным периодом, который продлится до июня или декабря 2024 года, в то время как Хорватия сможет продолжить импортировать вакуумный газойль. ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие члены ЕС или третьи страны.

Комиссия также, судя по всему, ограничила рамки положения, затрагивающего услуги, связанные с поставкой нефти в третьи страны. На данный момент инициатива запрещает предоставлять техническую и финансовую помощь, а также брокерские услуги через шесть месяцев после того, как её одобрят. В предыдущем предложении также содержалась формулировка «любые другие услуги», что можно понимать как оказание страховых услуг.

Для вступления санкционного пакета в силу требуется, чтобы его поддержали все члены ЕС. При этом ранее несколько стран выступали против проведения различий между поставками нефти по морю и трубопроводу из-за опасений, что такой шаг был бы несправедливым.

Ранее ЕС предложил поэтапно отказаться от всего импорта российской нефти к началу следующего года. Между тем Венгрии, Словакии и Чехии должны были дать время до 2024 года, чтобы выполнить это намерение. Отсрочка обусловлена тем, что эти страны сильно зависят от российской нефти.

Исключение нефти, поступающей по трубопроводу, из санкционного пакета э— а именно на этом ранее настаивала Венгрия — наряду с увеличением временных рамок и инвестиций в инфраструктуру, ослабит влияние санкций. В прошлом году Россия поставляла на европейские НПЗ по своему главному трубопроводу около 720 тыс. баррелей сырой нефти в день. Эта цифра вполне сопоставима с объёмами поставок по морю, которые составили 1,57 млн баррелей в день.

Вместе с тем основная часть поставок по трубопроводу приходится на Германию и Польшу, которые ясно дали понять, что откажутся от российского чёрного золота вне зависимости от того, что будет делать ЕС.