BFM TV: из политических соображений — Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть

Хотя Венгрии предоставили отсрочку в полтора года и 2 миллиарда субсидий, она продолжает выступать против введения эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе, передаёт BFM TV. Эксперты считают, что такое решение продиктовано скорее политическими причинами: консервативный лидер страны Виктор Орбан всегда был союзником Владимира Путина.

САНДРА ГАНДУЕН, ведущая BFM TV: До эмбарго один шаг, но вот уже несколько недель переговоры не продвигаются. Евросоюз по-прежнему не может прийти к согласию по поводу эмбарго на российскую нефть. Его ждут со дня на день, однако если 26 стран поддерживают это решение, одна страна выступает против — Венгрия. Репортаж Од Керсулек и Фабьена Шамблана.

Хотя Венгрия — одна из стран, которые больше всего зависят от российской нефти, на её долю приходится лишь 1 процент потребления чёрного золота в Европе. Такую проблему в энергетическом секторе легко решить благодаря дополнительному году, который предоставили этой стране для адаптации, и 2 миллиардам евро субсидий, предоставленных Брюсселем. Комментирует Тома Пеллерен-Карлен, исследователь из Института Жака Делора.

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН, директор Центра энергетики в Институте Жака Делора: У Венгрии множество вариантов, потому что у неё есть отсрочка в полтора года, а за полтора года есть время найти решения, чтобы доставлять нефть из других стран и в конечном итоге построить дополнительную инфраструктуру.

Стране под руководством Виктора Орбана не стоит беспокоиться об эмбарго, но консервативный лидер всегда был союзником Владимира Путина — таким образом, страна блокирует новые санкции прежде всего из политических соображений.

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН: Для введения эмбарго нужен консенсус, то есть никто не должен быть против. Однако Виктор Обран единственный выступает против: пока Виктор Обран говорит нет, невозможно легально ввести эмбарго на всей территории Евросоюза.

Единственный выход для Брюсселя — надавить на Будапешт, угрожая начать разбирательство по нарушению принципов правового государства, что может привести к лишению страны права голоса. В прошлом такой процесс уже начинали. В то время Венгрию поддержала соседняя Польша. Таким образом, теперь Польша рассудит это противостояние.