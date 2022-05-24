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N-TV: министр экономики ФРГ анонсировал скорое эмбарго на российскую нефть

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В ближайшие дни на переговорах ЕС о введении эмбарго на российскую нефть ожидается прорыв, пишет N-TV, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Хабек отметил, что для стран, сильно зависящих от поставок из России, возможны компромиссные решения.
N-TV: министр экономики ФРГ анонсировал скорое эмбарго на российскую нефть
AP
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил уверенность в том, что ЕС в скором времени введёт нефтяное эмбарго в отношении России, пишет N-TV. По словам политика, во время текущих переговоров проблемы возникали лишь с несколькими странами. Хабек заявил, что рассчитывает на прорыв «в ближайшие дни».
 
При этом Хабек признал, что многие страны ЕС в разной степени зависят от российской нефти, пишет N-TV. В качестве возможного компромисса политик предложил более длительный переходный период для таких стран, как Венгрия, Чехия и Словакия. Издание напоминает, что Венгрия требует от ЕС крупных субсидий в порядке компенсации за эмбарго на российскую нефть.
 
Кроме того, Хабек отметил, что нефтяное эмбарго не приведёт к автоматическому ослаблению России. Он напомнил, что такая мера приводит к росту цен на нефть: таким образом, Россия продаёт меньше нефти, но получает больше дохода.
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источник
N-TV Германия Европа
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