N-TV: министр экономики ФРГ анонсировал скорое эмбарго на российскую нефть

14:56
Дюков: будет достаточно времени, чтобы принять решение по Кубку РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с Кубком Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:53
Дюков: поддержка требуется не только футболу, но и в целом нашему спорту
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о поддержке российских клубов.
14:52
Дюков заявил, что не знает о будущем Хачатурянца
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос об уходе главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца со своего поста.
14:50
Попова: тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали пять — семь лет назад
Тест-систему для вирусов оспы в России зарегистрировали ещё пять — семь лет назад, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
14:46
Дюков: меньше 2% билетов на финал КР попало в руки спекулянтов
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с билетами на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
14:44
В Германии вводится 21-дневный карантин для заразившихся оспой обезьян
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах объявил о введении 21-дневного карантина для заразившихся оспой обезьян.
14:44
Басурин: вопрос с вхождением в Авдеевку будет решаться после полного блокирования города
Силы Донецкой Народной Республики не планируют заходить в Авдеевку, город будет блокирован, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
14:42
Дюков: в течение ближайшего месяца закончим работу по определению формата Кубка РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, в каком формате может пройти Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:39
Дюков: новый лимит на легионеров в РПЛ одобрен
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с проектом нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
14:34
Врач Круглый: в России нет показаний для массовой вакцинации против оспы обезьян
Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для того, чтобы массово вакцинировать жителей от распространяющегося вируса.
14:33
Попова: в России не выявили случаев завоза оспы обезьян
На сегодняшний день в России не выявлено случаев завоза оспы обезьян, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
14:30
Медведев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции — 2022.
14:29
Ту-95МС ВКС России и Xian H-6K ВВС Китая провели воздушное патрулирование в АТР
Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Xian H-6K провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
14:28
Финансовый аналитик Гойхман дал прогноз курса рубля в июне
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что будет с рублём в июне.
14:25
Дюков: большинство клубов приняли решение сохранить текущий формат
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о решении сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:20
В Роспотребнадзоре рассказали о способах заражения оспой обезьян
Оспа обезьян передаётся контактным и воздушно-капельным путями, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
14:19
Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами.
14:15
Шойгу: режимы тишины на Украине замедляют темпы наступления, но позволяют избежать жертв
Российские военные в ходе проведения операции на Украине объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры, что замедляет темпы наступления, но позволяет избежать жертв среди мирного населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны ОДКБ.
14:15
Мостовой — о Hypercube: мы должны брать пример с Англии, Испании и Италии, а не с Бельгии
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о реформах Российской премьер-лиги (РПЛ), которые предлагали в нидерландской компании Hypercube.
14:13
Попова призвала не паниковать из-за оспы обезьян, так как вирус хорошо известен человеку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» призвала не паниковать из-за случаев заражения оспой обезьян — по её словам, вирус хорошо известен человеку.
14:10
Мостовой: для такой огромной страны 16 команд в Премьер-лиге — мало
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективе расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
14:07
Рахимова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Камилла Рахимова уступила представительнице Сербии Александре Крунич в первом круге Открытого чемпионата Франции.
14:06
Уткин: позиция Федуна в том, что проект Кубка РПЛ ещё сырой
Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:02
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости ношения масок из-за оспы обезьян
Из-за вспышек оспы обезьян в ряде стран у россиян нет необходимости носить маски, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
14:00
США и Еврокомиссия призвали к «решительному» сокращению импорта энергоресурсов из России
Еврокомиссия и администрация Соединённых Штатов заявили о необходимости принятия «решительных мер» по сокращению импорта энергоносителей из России. Такое заявление опубликовано на сайте Белого дома. Как утверждают в Вашингтоне и Брюсселе, российская сторона «является ненадёжным поставщиком энергии в Европу».
14:00
Борис Игнатьев: вылет «Рубина» — это трагедия для Татарстана
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:55
Гаджиев: у клубов хватит ресурсов, чтобы выдерживать уровень РПЛ
Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев объяснил решение Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:53
Евросоюз предложил выделить Украине более €10 млрд макрофинансовой помощи
В ЕС предложили Украине макрофинансовую помощь в размере более €10 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
13:51
Попова: оспа обезьян не страшна рождённым до 1980 года
У рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
13:50
Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ).
13:47
Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед их включением в НАТО
Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
13:46
Президент «Урала» считает неправильным решение РФС не расширять лигу до 18 команд
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) сохранить текущий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:45
Игнатьев о Кубке лиги: это правильное и важное начинание
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное создание Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:41
В ЕС одобрили временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза согласовал временную отмену пошлин на импорт товаров с Украины в ЕС.
13:40
Мостовой: со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:39
Путин подписал указ о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров
Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80 до 50%.
13:37
Смородская: поддерживаю решение исполкома оставить прежний формат РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение Российского футбольного союза (РФС) не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2022/23.
13:35
Игнатьев о сохранении формата РПЛ: чтобы увеличить чемпионат, нужен материал
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:34
Басурин: порт и акватория в Мариуполе разминированы
Мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».
13:30
Гаджиев: в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18
Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:27
ВСУ открыли огонь по заводу «Азот», погибли несколько рабочих
Украинская армия открыла огонь по северодонецкому объединению «Азот» из тяжёлой артиллерии, есть жертвы.
13:27
«РБ Спорт»: Федун выступил против введения Кубка РПЛ
Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:25
Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН Бондарева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева.
13:25
В Евролиге сделали заявление по поводу участия российских клубов в сезоне-2022/23
Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ, в ходе которой он затронул тему участия российских клубов в соревнованиях.
13:20
Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией
НАТО не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
13:17
Газизов: сегодня был уникальный момент для расширения РПЛ до 18 команд
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:16
Путин призвал избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов
Президент России Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.
13:13
РФС установил срок поиска спонсора для Кубка лиги до 15 июля
Исполком Российского футбольного союза (РФС) установил сроки доработки и просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контракта со спонсорами до 15 июля.
13:11
Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на поддержку Киева Западом
Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
13:10
РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил итоги Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22.