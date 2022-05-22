Der Freitag: единство Европы в экономической войне с Россией пошатнулось

С начала действий России на Украине Евросоюз, в частности самые воинственные его представители в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, хотели использовать все имеющиеся у них средства для того, чтобы помочь Киеву и ослабить Москву, пишет Der Freitag. И, когда штрафные меры били только по Кремлю, всё всех устраивало, но нефтяное эмбарго затронуло интересы и европейских стран. В результате «единство Европы в экономической войне с Россией пошатнулось», констатирует автор статьи Эрик Бонзе.

С начала спецоперации на Украине в ЕС зазвучал «неофициальный боевой клич»: «Все против России, всё — для Украины!», пишет Der Freitag. Еврокомиссия, Совет Европейского союза и Европарламент используют все имеющееся у них средства, чтобы помочь Киеву и ослабить Москву. Воинственнее всех выступает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Бывший министр обороны Германии требует не только «победы» и членства в ЕС для Украины, но и грозит главе Кремля Владимиру Путину «высокой ценой» за его действия в соседней стране. Ещё в декабре 2021 года она заявила, что нужно нанести удар по самому слабому месту России: её экономике. Тогда ещё не была начата спецоперация, но председатель Еврокомиссии вместе с главой Белого дома Джо Байденом уже готовились к экономической войне с Кремлём, отмечает автор статьи Эрик Бонзе.

И вот принято уже пять пакетов санкций, продолжает Der Freitag. «Так жёстко ЕС не штрафовал ещё ни одну страну. Но желаемого эффекта нет. Российская экономика не рухнула, рубль восстановился». Поэтому теперь в союзе подготавливают шестой пакет санкционных мер, в который, в частности, входит эмбарго на нефть. Но Венгрия, Словакия и некоторые другие страны ЕС всё спустили на тормозах. Объявление Брюсселя о независимости от российского сырья «утонуло в яростных спорах о нехватке трубопроводов, дорогой водной транспортировке и взрывном росте цен на энергию». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже пригрозил наложить на санкции вето.

«Единство Европы в экономической войне с Россией пошатнулось», — подчёркивает Бонзе. И в этом нет ничего удивительного, ведь первые штрафные меры били только по России, а нефтяное эмбарго затрагивает интересы и европейских стран. В отличие от Германии у многих государств нет плана по отказу от ископаемых источников энергии. К примеру, Австрия предостерегла немецкое правительство от попыток после возможного запрета нефти ввести эмбарго и на российский газ. «Нам нельзя посылать сигналы по поводу газового эмбарго, если мы знаем, что мы его не выдержим, — и его не сможем выдержать ни мы, ни Германия», — заявила министр экономики Австрии Маргарете Шрамбёк. Простая стратегия в духе «мы штрафуем — Путин платит» больше не работает, пишет Der Freitag. Расходы перераспределяются. Если же глава Кремля сможет экспортировать нефть в другие страны, в результате он может выйти победителем из этой ситуации, а Европа — проиграть.

Причиной для конфликтов внутри ЕС служит и будущее членство в союзе Украины, продолжает Бонзе. Фон дер Ляйен зашла слишком далеко, пообещав Киеву, что процедура вступления будет быстрой. В Берлине же убеждены, что никаких «скидок» быть не может. Сначала на очереди Западные Балканы, а потом уже Украина. В Париже зашли ещё дальше: французский президент Эммануэль Макрон считает, что понадобятся десятилетия, прежде чем страна будет готовой для членства в ЕС. В качестве альтернативы он предложил вместе с Турцией и Великобританией создать более свободное «политическое объединение», своеобразный «ЕС 2.0». Но в Киеве не хотят быть членами союза «второго класса». «Украинцы заплатили кровью за своё право вступить», — заявила премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Фон дер Ляйен пробудила большие надежды, констатирует Der Freitag. Теперь же она не может их оправдать. Её манёвр был плохо подготовлен. Именно поэтому единство Европы в экономической войне с Россией пошатнулось. ЕС приходится сражаться на несколько фронтов. Неизвестно, как закончить боевые действия и отменить санкции. При этом в Брюсселе эти вопросы даже не обсуждают, заключает Бонзе.