Das Erste объяснил причины рекордного подорожания бензина и дизеля в Германии

Бензин и дизель на фоне украинского кризиса дорожают практически повсеместно, отмечает Das Erste. Однако в Германии подорожание носит рекордный характер. Как поясняет немецкий телеканал, это связано с зависимостью многих местных заводов от российской нефти, отсутствием жёстких мер по сдерживанию цен и возможным картельным сговором.

1 января 2022 года средняя цена литра дизельного топлива в Германии составляла €1,58. Сейчас кажется, что это было целую вечность назад, отмечает немецкий телеканал Das Erste. За три дня до начала спецоперации России на Украине эта цифра уже поднялась до €1,66, после чего произошёл настоящий взрыв: сейчас литр стоит добрых €2, а цены на заправках превысили €2,3 за литр.

Экономические последствия российской спецоперации ощущаются во всех странах Европы — но, по-видимому, между ними существуют значительные различия в ценах на топливо. По данным Еврокомиссии, в период с 21 февраля по 25 апреля дизельное топливо в Германии подорожало на 38 центов — это самый высокий показатель в ЕС, наряду со Швецией и Латвией.

Германия также входит в группу лидеров по ценам на супербензин, и сейчас Управление по борьбе с картелями расследует, происходили ли между компаниями незаконные ценовые соглашения.

Совсем другие цены действуют, например, в Италии, где литр сейчас стоит даже дешевле, чем незадолго до начала боевых действий на Украине, подчёркивает немецкий телеканал. Как такое может быть?

Италия — это, конечно, крайний пример. Здесь правительство решило значительно снизить налоги на бензин и дизельное топливо: в итоге получается 30,5 цента за литр. Другими словами, политики активно корректировали цену, провоцируя её снижение.

Другой пример — Венгрия, где цены на бензин уже долгое время имеют верхнюю границу, которая не может быть превышена. Кроме того, на страну не распространяется нефтяное эмбарго ЕС. Поэтому Венгрия может продолжать получать российскую нефть по сравнительно низкой цене.

Но даже независимо от таких особых случаев существует множество факторов, которые могут повлиять на то, почему цены на топливо в одних странах растут больше, чем в других. Так, в Германии всё ещё есть нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российской нефти, — поэтому некоторые компании могут опасаться дефицита в поставках. «Рынки начинают нервничать, и цены растут», — объясняет Клаудия Кемферт из Немецкого института экономических исследований.

Кроме того, спрос на отопительное топливо может повлиять на цену топлива — ведь отопительное топливо, по сути, является дизельным. Если жители какой-либо страны запасаются особенно большим количеством такого топлива, это также может повлиять на цены на топливо в целом.

В марте правительство Германии уже объявило о пакете мер, которые должны обеспечить снижение цен на автозаправочных станциях. С 1 июня вступает в силу топливная скидка, благодаря которой бензин подешевеет на 30 центов, а дизельное топливо — на 14 центов за литр, сообщает немецкий телеканал Das Erste.