20 Minuten: нефтяное эмбарго ЕС может оказаться выгодным для России

Евросоюз хочет уничтожить российскую экономику с помощью нефтяного эмбарго, но оно, напротив, может оказаться выгодным для Москвы, пишет швейцарское издание 20 Minuten. Дело в том, что запрет на импорт чёрного золота из России приведёт к его подорожанию, а Кремль сможет найти покупателей и за пределами ЕС, например в Китае и Индии. Гораздо эффективнее было бы ввести штрафные пошлины, считают эксперты.

ЕС хочет разрушить российскую экономику с помощью нефтяного эмбарго, пишет швейцарское издание 20 Minuten. Но эксперты сомневаются, что этот способ окажется эффективным. Во-первых, не все европейские страны поддержали запрет, в частности Венгрия и Словакия. Так как у них нет выхода к морю, им будет трудно найти альтернативные источники поставок, объясняет автор статьи Марсель Урех.

К тому же идея, что с помощью эмбарго получится остановить финансирование боевых действий на Украине, — это иллюзия, убеждены специалисты. Кремль может найти покупателей и за пределами ЕС, например в Китае и Индии. Вот если бы Запад смог оказать на них давление и заставить присоединиться к штрафным мерам, то это оказало бы гораздо больший эффект.

Для того же, чтобы в долговременной перспективе ограничить финансовые возможности России, Европе нужно больше добывать самой и меньше потреблять. Ещё вместо запрета на импорт можно было бы ввести штрафные пошлины, что было бы гораздо эффективнее, советуют эксперты. Ситуация с Ираном также показывает, что эмбарго редко помогает добиться политических целей, отмечает Урех.

Более того, запрет на импорт чёрного золота из России может даже оказаться выгодным Кремлю, ведь он приведёт к подорожанию нефти. По данным Международного валютного фонда, Россия покрывает расходы на добычу чёрного золота при цене за баррель, равной 15$. Сейчас он стоит €100. Впрочем, на данный момент России приходится продавать ресурсы ниже рыночной цены, потому что найти покупателей не так легко, отмечает издание.

Также есть риск, что в ответ на эмбарго глава Кремля Владимир Путин перекроет Европе газовый кран, но если он это сделает, у него появится огромная проблема, ведь остановить добычу таких больших объёмов непросто. От этого сильно пострадает инфраструктура, месторождения и хранилища.