Das Erste: выступая против эмбарго на российскую нефть, Орбан пытается выиграть время

Правительство Венгрии не поддерживает эмбарго на поставки нефти из России и грозит наложить вето на пакет санкций, предложенный Брюсселем, пишет Das Erste. Как утверждает автор статьи, такая позиция обусловлена сильной энергетической зависимостью от России, а также выгодными контрактами с Москвой. По мнению некоторых экспертов, с помощью своих заявлений Будапешт пытается лишь отсрочить отказ от российской нефти и выиграть время, требуемое для перестройки энергосистемы.

Стратегия и риторика правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном не меняется: «громко жаловаться, угрожать наложением вето, тыкать пальцем в Брюссель». Это помогло правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» одержать победу на апрельских парламентских выборах — должно помочь и сейчас, когда Еврокомиссия вынесла на обсуждение конкретные предложения по введению эмбарго на импорт нефти из России для всех стран ЕС, включая Венгрию, пишет Das Erste.

По мнению автора статьи, заявления представителя правительства Венгрии Золтана Ковача напоминают «предвыборные речи» премьер-министра Виктор Орбана. По словам Ковача, просто предлагать то, что неприемлемо для Венгрии, — привычный метод работы брюссельской бюрократии. «Они прекрасно знают, что то, что они предлагают, противоречит интересам Венгрии, это невыполнимо. И если мы это сделаем, мы разрушим венгерскую экономику», — подчеркивает Ковач.

Проблема Орбана заключается в том, что Венгрия слишком сильно зависит от российской нефти и газа, утверждает автор. По официальным данным, две трети всей нефти и более 85% всего газа поступают в Венгрию из России.

Премьер-министр Венгрии ограничил оптовые и розничные цены на бензин, подарив своим избирателям предвыборный «подарок, имеющий срок годности». В Венгрии самые низкие тарифы на электроэнергию для конечных потребителей среди всех стран Европы. Это стало возможным благодаря выгодным контрактам с Москвой.

Эксперт будапештского независимого аналитического центра Political Capital Патрик Сичери отмечает, что Орбан не может забрать этот подарок сразу же после выборов. Он убеждён, что именно поэтому Орбан усиливает свою антиевропейскую риторику. «Но это не значит, что Венгрия будет препятствовать тому, что продвигает ЕС. Маловероятно, что Венгрия наложит вето на дальнейшие санкции в отношении России», — отмечает Сичери.

В конечном счёте речь идёт о той цене, которую необходимо заплатить Брюсселю за согласие Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто проявляет предусмотрительность. По его словам, в настоящее время Венгрия покупает нефть, необходимую для функционирования экономики, у России; она поступает по нефтепроводу, проложенному по суше. «Поэтому мы не можем поддержать пакет санкций Брюсселя в его нынешнем виде, это было бы безответственно», — заявил Сийярто.

В условиях эмбарго от «длинного нефтепровода из России» мало толку. Венгрии не хватает выхода к морю, порта, куда могли бы пришвартоваться нефтяные танкеры, утверждает автор статьи.

Представитель оппозиции Акош Хадхази также признаёт эту проблему, однако считает её решаемой. Он уверен, что Орбан не наложит вето, если ему дадут несколько лет на то, чтобы сделать энергосистему независимой, — он «знает Орбана».

Еврокомиссия, по-видимому, «учла опасения». У Венгрии будет больше времени, чтобы стать независимой от поставок нефти из России. В настоящее время ведутся переговоры о том, какие компромиссные решения могут быть найдены и сколько времени уйдёт на их реализацию, передаёт Das Erste.