Spiegel: Германия ратует за эмбарго российской нефти — и ставит под удар союзников по ЕС

Германия «переходит в наступление» и становится «движущей силой» в дебатах ЕС о нефтяном эмбарго против России, пишет Der Spiegel. Однако новые санкции, вероятно, могут серьёзно ударить по другим странам Евросоюза: Венгрии, Австрии, Испании, Италии, Греции и Словакии. Скептицизм в отношении нефтяного эмбарго ЕС проявляют и США. Кроме того, в самой Германии существуют опасения, что в случае принятия шестого пакета санкций Россия в качестве ответной меры перекроет и газовый вентиль.

В понедельник на встрече со своими европейскими коллегами в Брюсселе министр экономики Германии Роберт Хабек «с трудом скрывал своё удовлетворение». По его словам, Германия добилась «большого прогресса» в достижении независимости от российского угля и нефти. Другие страны, считает Хабек, теперь также призваны «внести свой вклад», а не «просто ждать и смотреть», пишет Der Spiegel.

В Брюсселе Германия предстала в новой для себя роли. В течение нескольких недель правительство ФРГ выполняло функцию «тормоза» в дебатах об энергетических санкциях против России, хотя у других стран были не менее серьёзные опасения по этому поводу. Сейчас Берлин, напротив, проявляет себя в качестве «движущей силы» и предъявляет требования к своим соседям. По словам Хабека, Германия «уже шаг за шагом вводит эмбарго». Теперь Европа тоже должна проявить «солидарность с Украиной».

На прошлой неделе постоянный представитель Германии при ЕС Михаэль Клаусс удивил своих коллег этой же новостью. Он объявил, что Германия не просто сможет смириться с замораживанием поставок российской нефти, но и поддержит этот шаг. Для некоторых стран, которые, как и Германия, выступали против нефтяного эмбарго, такая перемена влечёт за собой не совсем приятные последствия: теперь им нужно быстро занять чёткую позицию, и они больше не могут надеяться на то, что Германия примет на себя большую часть критики за нерешительность Евросоюза.

Правительство Германии пытается «перейти в наступление» и другими способами — например, предлагая странам ЕС прекратить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Это встречает сильное сопротивление не только во Франции, которая покрывает большую часть своих энергопотребностей за счёт АЭС, но и в Венгрии, правительство которой до сих пор любило подчёркивать, что в вопросе поставок энергоресурсов из России оно не делает ничего такого, чего бы не делало правительство Германии.

Однако неясно, вступит ли нефтяное эмбарго в силу и когда, поскольку, в отличие от предыдущих пакетов санкций, эти штрафные меры, вероятно, окажут серьёзное влияние на некоторые страны ЕС.

У Германии, как дал понять Хабек на прошлой неделе, больше не возникнет серьёзных проблем из-за нефтяного эмбарго, поскольку доля российской нефти в импорте Германии упала до 12%. Правительство Франции также выступает за отказ от поставок нефти, равно как и Нидерланды и Швеция, не говоря уже о странах Прибалтики и Польше, которые давно «проводят кампанию» за полное прекращение поставок энергоносителей из России.

Иная ситуация в Венгрии, Австрии, Испании, Италии, Греции и Словакии: по данным источников в дипломатических кругах, до сих пор они выступали против прекращения импорта российской нефти. Проект, предложенный Еврокомиссией, включает в себя переходный период для отказа от поставок для стран, сильно зависящих от российской нефти. Кроме того, обсуждается возможность введения разных мер в отношении сырой нефти и переработанных нефтепродуктов.

Предполагается, что в пункт о нефтяном эмбарго будет внесено исключение для Венгрии и Словакии — обе страны не имеют выхода к морю и недостаточно включены в европейскую энергосеть. Это затруднит снабжение их нефтью и газом из других стран ЕС в случае необходимости.

Сообщается, что США также скептически отнеслись к нефтяному эмбарго. Вашингтон опасается роста цен на сырую нефть на мировом рынке и, как следствие, цен на бензин в США. Для демократов результаты выборов в палату представителей в ноябре могут оказаться даже хуже, чем ожидалось ранее.

Нефтяному эмбарго ЕС американцы бы предпочли установление предельной цены на поставки энергоносителей из России. Это снизит цены и, следовательно, инфляцию, но, вероятно, сработает только в том случае, если эту идею поддержат все основные экономические державы мира, иначе Россия сможет продавать нефть и газ кому-либо ещё даже с большей прибылью, чем в Европе.

Если бы Китай, Индия и другие страны не пошли бы на этот шаг, многое зависело бы от готовности ЕС и прежде всего США угрожать санкциями и тем, кто покупает российские энергоносители. Ещё более неясно, перекроет ли Россия подачу газа немцам, как полякам и болгарам, в случае введения нефтяного эмбарго.

Поводом для этого может послужить непрекращающийся спор по вопросу о том, будут ли европейские потребители газа по-прежнему оплачивать свои поставки в евро или долларах — или же в рублях, как того требует Путин. Берлин и Брюссель заявили о жёсткости в этом вопросе. Следующий ход за Россией.

Как утверждает издание, прекращение поставок газа «окажет разрушительное воздействие на российскую экономику». Однако сомнительно, что это «произведёт на Путина большое впечатление». Как заявил один европейский дипломат, Путина «явно не волнует благополучие экономики его страны»: «Он явно хочет войти в историю». Газовое эмбарго не является предметом переговоров в рамках нового пакета санкций ЕС, в том числе и по этой причине.

Однако почти наверняка шестой пакет санкций будет нацелен на Сбербанк, который является одним из крупнейших кредиторов российской экономики. По мнению Брюсселя, не стоит опасаться, что отключение Сбербанка от международной платёжной системы SWIFT может негативно сказаться на поставках российской нефти и газа — хотя бы потому, что США уже ввели санкции против него, отмечает Der Spiegel.