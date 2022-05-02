Das Erste: ЕС готовит эмбарго на нефть из России — теперь этого требует и Германия

До сих пор Германия входила в число стран, которые проявляли сдержанность в вопросе энергетических санкций против России, однако теперь ситуация изменилась. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, теперь Германия требует ввести эмбарго на российскую нефть, и велика вероятность, что Евросоюз сделает это ещё до конца недели. Правда, в силу оно вступит не сразу, а в течение текущего года.

Чтобы снизить накал в нынешних боевых действиях или, по возможности, предотвратить другие войны с участием России, Европейский союз работает уже над шестым пакетом антироссийских санкций. Входить в него должно также эмбарго на нефть — как сегодня стало известно, этого требует немецкое правительство. Поговорим о ситуации с Михаэлем Грютцем из нашей европейской студии в Брюсселе. Михаэль, насколько велика вероятность, что будет введено это нефтяное эмбарго?

МИХАЭЛЬ ГРЮТЦ, корреспондент Das Erste: В выходные здесь, в Брюсселе, послы вели переговоры, чтобы посмотреть, кто в ЕС и как далеко продвинулся в поисках замены российской нефти. Из соответствующих дипломатических кругов здесь я слышал, что Германия не просто хочет ввести эмбарго на нефть, сейчас она требует этого. Германия то и дело считалась тормозящим звеном в вопросах энергетических санкций. За ней спрятались некоторые другие страны, такие как Италия, Австрия, Словакия, Испания — они до сих пор тоже относились, скорее, к числу тех, кто проявляет сдержанность.

Германия, в любом случае, в их число больше не входит. И тут речь в какой-то степени тоже идёт о том, кто и где добился подвижек. Всё это точно будет обсуждаться завтра на встрече министров энергетики. Сначала сообщалось, что министр Хабек не приедет из-за заражения коронавирусом, теперь, как я слышал, после нескольких отрицательных тестов ПЦР он, вероятно, всё-таки будет здесь завтра. И он вместе с его министерством ясно дали понять: он нашёл замену нефти, как и ожидалось. Зависимость сейчас сократилась с 35 до примерно 12 процентов. Во вторник может поступить предложение от Еврокомиссии, тогда послы будут совещаться ещё раз, и есть ожидания, что эмбарго на нефть может быть введено в середине или в конце недели. Однако не приходится ожидать, что оно начнёт действовать немедленно — скорее, это произойдёт в течение этого года.

Итак, таков план. Но обладаем ли мы властью и можем ли свободно решать, когда мы откажемся от нефти, и не случится ли так, что Россия в какой-то момент привернёт нам кран, как это произошло несколько дней назад с Польшей и Болгарией?

МИХАЭЛЬ ГРЮТЦ: Именно в этом и заключается большое беспокойство. Этот санкционный пакет, как и последние санкционные пакеты, должны внушать, кто здесь хозяин положения, но Путин, как вы точно подметили, на прошлой неделе показал — когда Польше и Болгарии был перекрыт газовый вентиль, — что Россия больше не является надёжным поставщиком, каким она была даже в самые тяжёлые времена холодной войны. И завтра министры энергетики будут обсуждать также, как быть в этой ситуации, как помочь Польше и Болгарии. Однако всё это показывает, что мы необязательно обладаем наибольшей властью. Речь также о том, что платежи должны совершаться в рублях, но у стран ЕС остаётся возможность платить в евро. Однако что Россия принимает или нет — это большая властная игра, которая разворачивается сейчас и при помощи которой Россия и Путин хотят расколоть европейцев и оказывать на них давление.

Спасибо Михаэлю Грютцу за эту оценку ситуации из Брюсселя.

Дата выхода в эфир 01 мая 2022 года.