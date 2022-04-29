Junge Freiheit: Германию ждёт инфляционный шок — министерство экономики даёт неутешительный прогноз

Министерство экономики Германии повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году до 6,1%, сообщает Junge Freiheit. Ещё в январе ведомство предполагало, что этот показатель остановится на отметке 3,3%. По словам министра экономики Роберта Хабека, до сих пор такие показатели наблюдались только «во времена нефтяного кризиса или сразу после воссоединения Германии».

В среду правительство Германии повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году. Министр экономики Роберт Хабек ожидает, что по итогам года инфляция составит 6,1%. Ещё в январе ведомство предполагало, что этот показатель остановится на отметке 3,3%. В 2021 году уровень инфляции в Германии составил 3,1%, достигнув самого высокого значения за три десятилетия, пишет Junge Freiheit.

Министерство экономики прогнозирует, что по итогам 2023 года уровень инфляции составит 2,8%. Кроме того, по словам Хабека, ожидается замедление темпов экономического роста. По сравнению с январём министерство экономики также понизило прогноз по темпам роста ВВП Германии с 3,6% до 2,2%. Прогноз пока не включает возможное эмбарго на импорт энергоносителей из России.

«Риски ухудшения конъюнктуры очевидны», — подчеркнул Хабек. По его словам, после двух лет пандемии коронавируса ситуация на Украине ляжет новым бременем на экономику Германии.

«До сих пор такие показатели наблюдались только во времена нефтяного кризиса или сразу после воссоединения Германии, — отметил Хабек. По его словам, украинский кризис и его экономические последствия — «напоминание о том, что Германия уязвима».

Партия «Альтернатива для Германии» выступила с резкой критикой действий правительства. «Растущая инфляция съедает благосостояние немцев, и главная причина — высокие затраты на энергоносители, которые являются главным фактором резкого роста цен», — заявил эксперт в области экономической политики парламентской фракции АдГ Лейф-Эрик Хольм. Однако, по его словам, вина за это уже давно лежит не только на событиях, происходящих на Украине, но и прежде всего на провальной политике правительства в области перехода на возобновляемые источники энергии, отмечает Junge Freiheit.