Handelsblatt: эмбарго на российский газ грозит немецким предпринимателям волной банкротств

Эмбарго на поставки российских энергоносителей несёт в себе огромные риски для немецкой экономики, пишет Handelsblatt. Особенно сильно такой шаг скажется на малых и средних предприятиях: им грозит волна банкротств. Эксперты также отмечают, что реальные последствия украинского кризиса начнут проявляться только спустя несколько месяцев.
Значительная часть немецких малых и средних предприятий не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, пишет Handelsblatt, ссылаясь на результаты опроса, проведённого немецким объединением малого и среднего бизнеса ZGV. Лишь 2% из 42 тыс. опрошенных предприятий заявили о контрактах на срок более чем три года: как отмечает издание, причиной такой тенденции является нестабильность цен на энергию и украинский кризис.
Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют о том, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несёт в себе огромные риски для немецкого бизнеса. Особенно сильно зависимость от российской энергии проявляется среди немецких малых и средних предприятий. Согласно результатам опроса, 47% малых и средних предприятий пользуются газом в качестве основного источника энергии, ещё 16% — нефтью.
Многие фирмы уже испытывают трудности от высоких цен на энергию, пишет издание. Малым и средним предприятиям грозит волна банкротств, ввиду чего правительство ФРГ уже анонсировало программу экономической помощи. Однако многие эксперты полагают, что этих мер не хватит для того, чтобы полностью исключить угрозу банкротств. «Анонсированная правительством программа поддержки в рамках затрат на энергию не сможет предотвратить множество банкротств малых и средних предприятий, в случае если цены на энергетику останутся нестабильными», — приводит Handelsblatt слова Кристофа Ниринга, председателя немецкого объединения арбитражных управляющих.
Согласно предварительным данным федерального статистического агентства ФРГ, число процедур банкротств за март выросло на 27%. При этом эксперты института экономических исследований Лейбница в Галле считают, что в грядущие месяцы число банкротств будет только расти. По словам экономиста Стефана Мюллера, реальные последствия украинского кризиса проявятся только спустя несколько месяцев.
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