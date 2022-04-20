Глава МИД Венгрии: мы не поддержим санкции против российских нефти и газа

Будапешт отказался поддерживать предложения по введению эмбарго на российские нефть и газ, сообщает The Independent. Венгрия сделает «всё», чтобы обеспечить безопасность своего энергоснабжения, подчеркнул министр иностранных дел страны Петер Сийярто, добавив, что эта позиция распространяется и на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики.
Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа, сообщает The Independent. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Мы не поддерживаем предложения принять энергетические санкции против России», пояснил он позицию Будапешта, добавив, что с момента начала боевых действий на Украине никаких перебоев в поставках голубого топлива не было.
Также Сийярто отметил, что такая позиция венгерских властей распространяется и на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. Венгрия сделает «всё», чтобы обеспечить безопасность своего энергоснабжения, подчеркнул он.
Схожим образом высказался месяц назад и премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт осуждает боевые действия России на Украине, но не поддерживает санкции против российских нефти и газа: «Мы осуждаем спецоперацию России на Украине, осуждаем боевые действия, но мы не позволим заставить венгерские семьи платить за них, и поэтому санкции не должны распространяться на сферу добычи нефти и газа».
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