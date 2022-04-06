Welt: ЕС хочет сократить финансирование Венгрии после победы партии Орбана на выборах

Венгрия стала первой страной, столкнувшейся с процедурой сокращения средств из бюджета ЕС из-за предполагаемых нарушений принципа верховенства закона, пишет Die Welt. Как сообщает немецкая газета, о соответствующем шаге Еврокомиссии объявила её глава, Урсула фон дер Ляйен. Официально Венгрию обвиняют в коррупции. При этом решение о начале правовой процедуры было принято сразу после победы на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия — первая страна, столкнувшаяся с процедурой сокращения средств ЕС из-за возможных нарушений принципа верховенства закона, сообщает немецкая газета Die Welt. Во вторник в Страсбурге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Европейском парламенте, что её ведомство предпримет первый шаг так называемого механизма правовой государственности. Она сказала, что Еврокомиссия проинформировала об этом венгерские власти.

«В случае с Венгрией мы чётко заявили, что проблема заключается в коррупции», — сказала фон дер Ляйен. На данный момент, по её словам, не удалось найти общий знаменатель с властями страны. В парламенте заявление фон дер Ляйен встретили аплодисментами. Для того чтобы Венгрия действительно столкнулась с сокращением финансирования ЕС, последний шаг процедуры потребует одобрения по крайней мере 15 государств ЕС, в которых проживает 65% населения ЕС. До этого у Будапешта есть несколько возможностей ответить на обвинения.

Так называемый механизм верховенства права ЕС действует с начала 2021 года, напоминает издание. Его цель — обеспечить, чтобы нарушения принципов правового государства, таких как разделение властей, больше не оставались безнаказанными, если они угрожают нецелевым использованием средств ЕС.

Польша и Венгрия попали в центр внимания этого европейского инструмента и поэтому подали жалобы в Европейский суд, которые, однако, были отклонены в феврале. Оба государства ежегодно получают миллиарды из бюджета ЕС, отмечает Die Welt.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако, должен почувствовать себя более уверенным в своём курсе. Его правая националистическая партия «Фидес» с явным преимуществом победила на парламентских выборах в воскресенье. Она набрала 53% голосов, обеспечив конституционное большинство в две трети голосов в парламенте в четвёртый раз подряд.

Европейский парламент уже давно оказывает давление на Еврокомиссию с целью запустить механизм верховенства права. Однако ведомство всегда подчёркивало, что хочет дождаться решения Европейского суда. Европарламент даже подал в суд на Еврокомиссию из-за её нерешительности, причём разбирательство продолжается до сих пор.

Соответственно, депутаты Европарламента приветствовали заявление фон дер Ляйен, сделанное во вторник. «Урсула фон дер Ляйен абсолютно правильно инициировала введение санкций за массовые нарушения принципа верховенства закона правительством Орбана», — сказал евродепутат зелёных Даниэль Фройнд. В то же время, однако, он критикует: «Но для венгерской демократии может быть уже слишком поздно». По его словам, Еврокомиссия отстала на годы и упустила подходящий момент для последовательных действий против Орбана.

Евродепутат от СвДП Мориц Кёрнер считает нынешний шаг «хорошими новостями для демократии в Европе». В то же время своим запоздалым решением фон дер Ляйен дала премьер-министру Орбану ещё четыре года пребывания у власти. Теперь он может продолжать «разрушение венгерской демократии».

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш заявил, что Еврокомиссия совершает «ошибку». На парламентских выборах в прошлое воскресенье правящая партия «Фидес» получила «беспрецедентную поддержку», отметил он. «Именно поэтому Еврокомиссия должна принять основополагающие правила демократии и не удовлетворять потребности венгерских левых, которые потерпели поражение на выборах», — добавил Гуляш.