France 24: предстоящее голосование в Венгрии станет проверкой доверия к Орбану

Глава национал-консервативной партии Венгрии Виктор Орбан хочет остаться у власти на четвёртый срок. Однако экономика страны показывает не лучшие результаты, а СМИ страдают от сильного давления властей, сообщает France 24. Опросы пока показывают минимальный отрыв правящей партии от оппозиционной коалиции. И предстоящее голосование на выборах в законодательные органы станет для Орбана проверкой на доверие, отмечается в сюжете.

Предвыборная стратегия Виктора Орбана, как и частые трогательные обращения к людям, уже давно проходят с помпой.



ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Всем привет!



Лесть тоже работает.



ВИКТОР ОРБАН: Мы неплохо выглядим.



Глава национал-консервативной партии хочет, чтобы его переизбрали на четвёртый срок. Но вместо реальной программы он обещает налоговые льготы и пособия.



Цены на бензин и некоторые продукты были заморожены на фоне инфляции. О чём эти пенсионеры не забудут в кабинках для голосования.



ПЕНСИОНЕР: Мы получили свои пенсии с дополнительной месячной выплатой, Орбан также помогает молодому поколению. Так что мы им довольны в том, что касается экономики.



ПЕНСИОНЕРКА: Он поддерживает семьи, пожилых людей и пенсионеров.



Но при детальном рассмотрении видно, что у Орбана в целом не такие уж и хорошие экономические показатели. Национальная валюта форинт терпит крах.



Однако поскольку СМИ находятся под сильным влиянием правительства, для национальных проблем и оппозиционных мнений остаётся совсем немного шансов быть услышанными. Лишь горстка журналистов, таких как эти сотрудники телеканала Partizan, продолжают бороться.



ГУЛЯШ МАРТОН, журналист незавимого онлайн-телеканала Partizan: Люди разочаровались в политике и становятся абсолютно аполитичными. Не потому, что они тупые, и не потому, что им промыли мозги. Нет. Потому что они думают и видят, что нет ни рационального, ни справедливого голосования.



Опросы накануне голосования свидетельствуют о напряжённой гонке: в них Орбан лишь ненамного опережает коалицию оппозиционных партий.



Эти студенты, которые голосуют впервые, являются отражением венгерского общества, которое колеблется между стремлением к стабильности — и надеждой на реальные перемены.



БАРНАБАШ ЧЕК, студент: В период нынешнего кризиса, а также кризиса с COVID-19, нам необходимо иметь сильное... точнее, не сильное, но стабильное правительство.



БЛАНКА ВЕКАШ, студентка: Я думаю, что многие люди моего возраста хотят увидеть другое правительство. Потому что мы уже сыты по горло тем, что власти сделали с гражданским обществом и с разными людьми, такими как геи или разные меньшинства.



В очередной раз — и сейчас даже больше, чем когда-либо ещё, — это голосование на выборах в законодательные органы также станет референдумом доверия Виктору Орбану.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2022 года.