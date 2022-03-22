Times: Орбан вновь делает ставку на противников смены пола и гомосексуализма
«Самый противоречивый» лидер ЕС Виктор Орбан, который также считается одним из рекордсменов по длительности нахождения у руля власти, вновь ставит в основу своей предвыборной кампании борьбу с «гендерным безумием» Запада, сообщает The Times. 58-летний премьер-министр Венгрии решил провести через две недели, одновременно с выборами в стране, также и общенациональный референдум для принятия закона, запрещающего «пропаганду гендерного несоответствия, смены пола и гомосексуализма».
Выступая на митинге, приуроченном к годовщине Венгерской национальной революции 1848 года, Орбан подчеркнул, что необходимо выиграть референдум, чтобы «остановить на границах Венгрии гендерное безумие, охватившее западный мир». Он также заявил в присутствии более 100 тыс. своих сторонников, что надо защитить институт семьи, чтобы отцами венгерских детей по-прежнему были мужчины, а матерями — женщины, говорится в статье.
В рамках этой кампании также был запущен телевизионный ролик, где на вопрос матери о том, как проходила контрольная работа по математике, дочь отвечает ей, что вместо этого им провели урок по сексуальной ориентации, где учитель рассказывал о том, что девочки могут стать мальчиками и наоборот, если захотят. Ролик заканчивается надписью: «Поддерживаете ли вы продвижение медицинских мер по смене пола для несовершеннолетних? Выскажите своё мнение на референдуме по защите детей».
В то же время такой референдум даст Орбану шанс укрепить свою популярность среди венгерских избирателей, поддерживая образ сильного лидера, находящегося в гармонии со своим социально консервативным обществом и сдерживающего волну наступающей новой идеологии из либеральной Западной Европы, пишет The Times. И хотя стремление Орбана поставить судебную систему, неправительственные организации, СМИ и академическое сообщество Венгрии под более жёсткий контроль правительства уже не раз вызывало критику, однако он явно готов побороться и за четвёртый срок подряд.
Фактически его «секретным оружием» стала непрекращающаяся конфронтация с Брюсселем, а в 2014 году он даже заявил о намерении превратить Венгрию в «нелиберальную демократию», что вызвало содрогание по всей Европе, подчёркивается в статье. Затем он решительно выступил против либеральной политики по приёму беженцев, которую отстаивала канцлер Германии Ангела Меркель, а в 2016 году объединился с социально-консервативным правительством Польши, чтобы объявить «культурную контрреволюцию» против ЕС, сообщает The Times.
Известный венгерский юрист Тамаш Саркози охарактеризовал 12-летнее правление Орбана как период «перманентной национально-освободительной борьбы». При этом угрозой обычно выступает политика Брюсселя, а иногда и отдельные личности, которых обвиняют в заговоре с целью уничтожения венгерского суверенитета и культуры, заявил Саркози в интервью The Times. И если Меркель построила себе репутацию в Европе благодаря поиску компромиссов, то Орбан, напротив, смог дольше всех удерживаться у власти благодаря своей непримиримости.
По прогнозам аналитиков, на предстоящих выборах партию Орбана «Фидес» будет ожидать наиболее жёсткая борьба с момента её прихода к власти в 2010 году, после чего она одерживала убедительные победы в 2014-м и 2018 году. За голосованием 3 апреля будут внимательно наблюдать и многие другие европейские лидеры, учитывая, что Орбан уже неоднократно бросал вызов ЕС и критиковал политику Брюсселя, отмечается в статье.
По мнению представителей ЛГБТ-сообщества, подобная риторика главы правительства поощряет определённые слои населения выражать негативное отношение к сексуальным меньшинствам в Венгрии и разжигает «гомофобные взгляды», что приводит к росту преступлений «на почве ненависти» в стране. В то же время многие жители Венгрии разделяют позицию властей. «Мы видим, что происходит за пределами Венгрии с детьми, получающими гормональную терапию для смены пола. И мы не хотим, чтобы это пришло сюда», — заявила в интервью The Times 38-летняя Кристина, которая проживает с двумя детьми в Дебрецене, втором по величине городе Венгрии.
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