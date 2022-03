Times: Орбан вновь делает ставку на противников смены пола и гомосексуализма

«Самый противоречивый» лидер ЕС Виктор Орбан, который также считается одним из рекордсменов по длительности нахождения у руля власти, вновь ставит в основу своей предвыборной кампании борьбу с «гендерным безумием» Запада, сообщает The Times. 58-летний премьер-министр Венгрии решил провести через две недели, одновременно с выборами в стране, также и общенациональный референдум для принятия закона, запрещающего «пропаганду гендерного несоответствия, смены пола и гомосексуализма».



Выступая на митинге, приуроченном к годовщине Венгерской национальной революции 1848 года, Орбан подчеркнул, что необходимо выиграть референдум, чтобы «остановить на границах Венгрии гендерное безумие, охватившее западный мир». Он также заявил в присутствии более 100 тыс. своих сторонников, что надо защитить институт семьи, чтобы отцами венгерских детей по-прежнему были мужчины, а матерями — женщины, говорится в статье.



В рамках этой кампании также был запущен телевизионный ролик, где на вопрос матери о том, как проходила контрольная работа по математике, дочь отвечает ей, что вместо этого им провели урок по сексуальной ориентации, где учитель рассказывал о том, что девочки могут стать мальчиками и наоборот, если захотят. Ролик заканчивается надписью: «Поддерживаете ли вы продвижение медицинских мер по смене пола для несовершеннолетних? Выскажите своё мнение на референдуме по защите детей».





По мнению 33-летней Каталин Чех, члена Европарламента от либерального оппозиционного движения Momentum, референдум будет служить «дымовой завесой», призванной отвлечь венгерских избирателей от реальных проблем. Она считает, что таким способом Орбан попытается убедить население в том, что «брюссельское ЛГБТ-лобби» отказывается выделять финансирование Венгрии, потому что она верит в семейные ценности и выступает против попыток навязать школьникам операции по смене пола. В то время как реальной причиной «замораживания» финансирования является нарушение Будапештом общеевропейского принципа «верховенства закона», подчеркнула она в интервью The Times.



По прогнозам аналитиков, на предстоящих выборах партию Орбана «Фидес» будет ожидать наиболее жёсткая борьба с момента её прихода к власти в 2010 году, после чего она одерживала убедительные победы в 2014-м и 2018 году. За голосованием 3 апреля будут внимательно наблюдать и многие другие европейские лидеры, учитывая, что Орбан уже неоднократно бросал вызов ЕС и критиковал политику Брюсселя, отмечается в статье.



По мнению представителей ЛГБТ-сообщества, подобная риторика главы правительства поощряет определённые слои населения выражать негативное отношение к сексуальным меньшинствам в Венгрии и разжигает «гомофобные взгляды», что приводит к росту преступлений «на почве ненависти» в стране. В то же время многие жители Венгрии разделяют позицию властей. «Мы видим, что происходит за пределами Венгрии с детьми, получающими гормональную терапию для смены пола. И мы не хотим, чтобы это пришло сюда», — заявила в интервью The Times 38-летняя Кристина, которая проживает с двумя детьми в Дебрецене, втором по величине городе Венгрии.



Проводя это голосование, Венгрия встаёт на путь к очередному столкновению с Брюсселем из-за законодательства, которое его противники пытаются оспаривать в Европейском суде, обвиняя в «дискриминации» прав сексуальных меньшинств. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «использовать все свои полномочия», чтобы уничтожить венгерские законы, противоречащие общим нормам ЕС, отмечается в статье.В то же время такой референдум даст Орбану шанс укрепить свою популярность среди венгерских избирателей, поддерживая образ сильного лидера, находящегося в гармонии со своим социально консервативным обществом и сдерживающего волну наступающей новой идеологии из либеральной Западной Европы, пишет The Times. И хотя стремление Орбана поставить судебную систему, неправительственные организации, СМИ и академическое сообщество Венгрии под более жёсткий контроль правительства уже не раз вызывало критику, однако он явно готов побороться и за четвёртый срок подряд.Фактически его «секретным оружием» стала непрекращающаяся конфронтация с Брюсселем, а в 2014 году он даже заявил о намерении превратить Венгрию в «нелиберальную демократию», что вызвало содрогание по всей Европе, подчёркивается в статье. Затем он решительно выступил против либеральной политики по приёму беженцев, которую отстаивала канцлер Германии Ангела Меркель, а в 2016 году объединился с социально-консервативным правительством Польши, чтобы объявить «культурную контрреволюцию» против ЕС, сообщает The Times.Известный венгерский юрист Тамаш Саркози охарактеризовал 12-летнее правление Орбана как период «перманентной национально-освободительной борьбы». При этом угрозой обычно выступает политика Брюсселя, а иногда и отдельные личности, которых обвиняют в заговоре с целью уничтожения венгерского суверенитета и культуры, заявил Саркози в интервью The Times. И если Меркель построила себе репутацию в Европе благодаря поиску компромиссов, то Орбан, напротив, смог дольше всех удерживаться у власти благодаря своей непримиримости.