Die Zeit: Орбан обвинил ЕС в «джихаде» и впервые пригрозил выходом из союза

Если Брюссель не проявит «толерантность» к политике Будапешта, «мы не сможем найти общий путь», заявил в своём послании нации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Под прикрытием борьбы за правовое государство ЕС ведёт «священную войну, джихад» против тех, кто им не удобен, подчеркнул он. Die Zeit связывает такую острую риторику с началом предвыборной борьбы в стране, а также с важным решением Европейского суда.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан впервые пригрозил Брюсселю возможным выходом из Европейского союза, сообщает Die Zeit. По его словам, под прикрытием борьбы за правовое государство ЕС ведёт «священную войну, джихад» против тех, кто им не удобен. В своём послании нации он потребовал, чтобы союз проявил «толерантность» к той политике, которую проводит Будапешт: «Нет никакого другого решения, только толерантность. Только так мы сможем найти общий путь».

В своих речах Орбан и раньше критиковал «бюрократов из Брюсселя», но воздерживался от угроз выхода из союза. Это же его выступление совпало с началом в стране предвыборной борьбы. 3 апреля венгры будут избирать новый парламент. При этом партия премьер-министра «Фидес», которая правит уже 10 лет, находится в непривычной для себя изоляции. До этого оппозиционные силы были расколоты, но сейчас они объединились в коалицию и решительно выступили против главы правительства.

Премьер-министр выступил со своей речью также в преддверии важнейшего решения Европейского суда. Через несколько дней высшая судебная инстанция ЕС должна одобрить или отклонить иск Венгрии и Польши по поводу использования нового правового механизма, который позволит сокращать бюджетное финансирование тем странами союза, которые нарушают принципы правового государства.

Многие комитеты ЕС и правозащитные организации обвиняют Орбана в том, что он ликвидирует у себя в стране принципы демократии и правового государства. Он же это опровергает, утверждая, что для «них правовое государство — это всего лишь средство, с помощью которого они пытаются слепить из нас то, что на них похоже».

Он сказал, что Венгрия не хочет становиться такой, как Западная Европа. При этом он подчеркнул, что и от других стран ЕС не требует, чтобы они перенимали венгерскую политику в сфере миграции и семьи. «Несмотря на нарастающую культурную отдалённость», Будапешт хочет сохранить единство ЕС, объяснил Орбан. Именно поэтому он предлагает Брюсселю и Берлину толерантнее относиться к своей политике.