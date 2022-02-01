Euronews: встреча Орбана и Путина грозит новым раздором в ЕС

Аналитики опасаются, что встреча в Москве президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который считается его союзником, может спровоцировать новый раздор в рядах ЕС. Венгерский премьер, который надеется договориться о дополнительных поставках российского газа, может помешать другим лидерам Евросоюза выработать общую позицию в отношении кризиса вокруг Украины, передаёт Euronews.

Премьер-министр Венгрии, который считается союзником президента России, посетит Владимира Путина во вторник в Москве. Этим Виктор Орбан может помешать Евросоюзу выработать общую позицию против того, что Брюссель считает «агрессивным поведением» России в отношении Украины.



Ведь фоном для встречи будет напряжённость на границе между двумя бывшими советскими республиками. Но венгерский руководитель настаивает, что его цель — прежде всего, получить больше дешёвого газа.



ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Я хотел бы добиться на переговорах того, чтобы в этот сложный период с повышением цен на энергоносители мы смогли увеличить закупки природного газа. Это предусмотрено российско-венгерским соглашением, которое есть в нашем распоряжении.



На прошлой неделе министры иностранных дел Евросоюза направили президенту Путину предупреждение о том, что Россия столкнётся с экономическими санкциями, если нападёт на Украину. Европарламент направил в Киев делегацию, чтобы выразить ему поддержку.



Французский депутат призвала Будапешт шагать в ногу с другими столицами ЕС, а не с Москвой: «Мы не сомневаемся, что Владимир Путин пытается нас разделить, — сказала Натали Луазо. — Надеюсь, Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Европейского союза».



Но эксперт аналитического центра, который финансируется правительством Венгрии, считает, что геополитическая ситуация заставит её сотрудничать с Евросоюзом теснее, чем с Россией.



ДЬЁРДЬ ИЛЬЯС, аналитик Института иностранных дел и торговли: Я не думаю, что Виктор Орбан должен служить интересам и Москвы, и Брюсселя. Он должен представлять только один интерес — интерес Венгрии. А интересы Венгрии совпадают с интересами ЕС и НАТО.



Венгерские оппозиционные партии призвали премьер-министра отменить поездку в Россию. Они считают, что Орбан предаёт своих коллег по ЕС, когда общается накоротке с Путиным.



Дата выхода в эфир 31 января 2022 года.





