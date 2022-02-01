Euronews Оригинал

Euronews: встреча Орбана и Путина грозит новым раздором в ЕС
Аналитики опасаются, что встреча в Москве президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который считается его союзником, может спровоцировать новый раздор в рядах ЕС. Венгерский премьер, который надеется договориться о дополнительных поставках российского газа, может помешать другим лидерам Евросоюза выработать общую позицию в отношении кризиса вокруг Украины, передаёт Euronews.

Премьер-министр Венгрии, который считается союзником президента России, посетит Владимира Путина во вторник в Москве. Этим Виктор Орбан может помешать Евросоюзу выработать общую позицию против того, что Брюссель считает «агрессивным поведением» России в отношении Украины.

Ведь фоном для встречи будет напряжённость на границе между двумя бывшими советскими республиками. Но венгерский руководитель настаивает, что его цель — прежде всего, получить больше дешёвого газа. 

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Я хотел бы добиться на переговорах того, чтобы в этот сложный период с повышением цен на энергоносители мы смогли увеличить закупки природного газа. Это предусмотрено российско-венгерским соглашением, которое есть в нашем распоряжении. 

На прошлой неделе министры иностранных дел Евросоюза направили президенту Путину предупреждение о том, что Россия столкнётся с экономическими санкциями, если нападёт на Украину. Европарламент направил в Киев делегацию, чтобы выразить ему поддержку. 

Французский депутат призвала Будапешт шагать в ногу с другими столицами ЕС, а не с Москвой: «Мы не сомневаемся, что Владимир Путин пытается нас разделить, — сказала Натали Луазо. — Надеюсь, Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Европейского союза». 

Но эксперт аналитического центра, который финансируется правительством Венгрии, считает, что геополитическая ситуация заставит её сотрудничать с Евросоюзом теснее, чем с Россией. 

ДЬЁРДЬ ИЛЬЯС, аналитик Института иностранных дел и торговли: Я не думаю, что Виктор Орбан должен служить интересам и Москвы, и Брюсселя. Он должен представлять только один интерес — интерес Венгрии. А интересы Венгрии совпадают с интересами ЕС и НАТО.

Венгерские оппозиционные партии призвали премьер-министра отменить поездку в Россию. Они считают, что Орбан предаёт своих коллег по ЕС, когда общается накоротке с Путиным.

Дата выхода в эфир 31 января 2022 года.


 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Венгрия Виктор Орбан Владимир Путин газ геополитика Европа Евросоюз Запад информационная война переговоры Россия санкции сотрудничество Украина энергетика энергобезопасность энергопотребление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров