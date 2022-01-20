Глава МИД Венгрии: «международный либеральный мейнстрим» боится успешных консервативных правительств

Венгрия проводит эффективную миграционную политику, однако другие страны ЕС не могут последовать её примеру из-за давления со стороны «международного либерального мейнстрима». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News. По его словам, успех Венгрии противоречит интересам мировых политических элит.

Петер Сийярто — министр иностранных дел Венгрии. Сегодня он с нами. Господин Сийярто, большое спасибо, что нашли для нас время. Я знаю, что Вы дипломат и говорите дипломатическим языком, как Вам и положено, но я должен спросить Вас вот о чём. Пример Венгрии, то, как Венгрия контролирует свою границу, с очень небольшими расходами и весьма прямолинейной, но эффективной политикой… Как, по-вашему, почему другие страны не усвоили этот очень простой урок?



ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Послушайте, прежде всего я должен опровергнуть то, что Вы сказали во вступительном слове. Я никогда не был дипломатом. Так вышло, что я их босс, но я всегда был политиком. Поэтому мне очень легко высказываться честно и прямо, а не дипломатично. Так что… Большое спасибо, что пригласили…



Конечно!



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Кстати, в первую очередь должен выразить Вам признательность за то, что Вы показали правду о Венгрии. Так бывает очень, очень редко! Обычно мы сталкиваемся с ложью и фейковыми новостями, которые порождает международный либеральный мейнстрим. И Ваше интервью, Ваш репортаж о Венгрии — это для нас как глоток свежего воздуха.



Что же касается Вашего вопроса, могу Вам сказать, что всякий раз, когда у нас в Евросоюзе проходит встреча министров иностранных дел и речь заходит о защите границ, миграции, вопросах безопасности, министры иностранных дел во время обсуждения обычно шлют мне текстовые сообщения о том, что я молодец, чтобы я продолжал в том же духе, говорил в том же духе… А потом, когда дебаты подходят к концу, я спрашиваю их: «Дорогие друзья, почему же вы не внесли свой вклад?» И они говорят: «Ты понимаешь, у нас дома всякие НКО, либеральные СМИ, коалиционное правительство, давление и так далее».



Итак, я думаю, настоящая причина того, что другие не могут проводить честную миграционную политику, заключается в том, что они ощущают на себе давление со стороны международного либерального мейнстрима — СМИ, НКО и политических элит. Но у нас в Венгрии политическая стабильность, две трети мест в парламенте, так что мы можем позволить себе роскошь говорить то, что думаем, и поступать соответственно.



Интересно, что Ваше поведение — такая угроза для нашего внешнеполитического истеблишмента, истеричных болванов, всю жизнь терпевших провал за провалом. Энн Аппельбаум, Дэвид Фрум, все эти сторонники зарубежных авантюр, навредивших нашей стране, ненавидят Венгрию и рефлекторно называют её диктатурой, хотя очевидно, что это не так, это демократичная страна… Как, по-вашему, почему они видят такую угрозу в центральноевропейской стране с населением 10 миллионов человек?



ПЕТЕР СИЙЯРТО: Думаю, они ненавидят нас потому, что мы проводим патриотичную политику, основанную на христианских ценностях. Наша задача — продвигать национальные интересы. Мы консервативны и в то же время успешны. Так что, по сути, наше существование представляет для них опасность. Потому что они говорят, что успешная, прогрессивная политическая система возможна только при крайнем либерализме.



А наше существование ясно показывает, что нет, это не единственный путь к прогрессу и успеху, к продвижению интересов своей страны. Но наш путь — консервативный, патриотичный, христианско-демократический, уважение к нашей истории и наследию, уважение к нашим ценностям, таким как семья, — тоже ведёт к успеху!



Итак, причина, по которой они желают нам поражения на следующих выборах, заключается в том, что это означало бы конец одного из последних успешных консервативных правительств. И тогда они смогли бы сказать: «Смотрите, либеральный мейнстрим — единственная успешная идеология в мире!»



Они считают вас гораздо большей угрозой, чем Китай. А это о многом говорит. Они попытаются вмешаться в ваши выборы. Впрочем, вы и сами знаете. Удачи! Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, спасибо!



Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.