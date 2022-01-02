France info: 2021 год стал годом миграционных кризисов

2021 год запомнился многочисленными миграционными кризисами в Европе, напоминает France info. Как передаёт издание, самыми запоминающимися кадрами года стали объятия сенегальского мигранта с девушкой-добровольцем Красного креста в испанской Сеуте и трагедия с потоплением судна в Ла-Манше, жертвами которого стали десятки беженцев с Ближнего Востока.

Вот один из кадров, оставивших след в в 2021 году, — объятие между девушкой-добровольцем испанского Красного креста Луной Рейес и Абдулом, сенегальским мигрантом, обессиленным после того, как он вплавь добрался до одного из пляжей Сеуты. Молодая женщина, которую он сжал в объятиях, утешает Абдула.

ЛУНА РЕЙЕС, доброволец Красного креста: Он был в отчаянии, поскольку считал, что один из его друзей мёртв. Он был безутешен. Он очень крепко сжимал меня в своих объятьях.

Эта сцена стала символом надежды и гуманизма в разгар миграционного кризиса на границе между Марокко и испанским анклавом на фоне дипломатических трений между двумя странами. В мае прошлого года власти Марокко ослабили приграничный контроль. Вслед за этим около восьми тысяч кандидатов на получение статуса беженцев двинулись в сторону Сеуты. Впечатляющие кадры показывают, как дети и женщины, желающие попасть в Европу любой ценой, становятся заложниками политического противостояния.

Похожая ситуация образовалась в ноябре на границе между Польшей и Белоруссией. Тысячи афганских, сирийских и курских мигрантов, подталкиваемые белорусским режимом, желавшим оказать давление на Европейский союз, столпились у польской границы. Силы охраны правопорядка отбрасывают их с помощью слезоточивого газа и водомётов. Это беспрецедентный миграционный кризис у границ Европейского союза.

Пока ситуация на пешеходных путях кажется безвыходной, некоторые готовы рискнуть всем, выбрав маршрут по мору. Каждое утро на пляжах Кале мигранты пытались пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Англию на импровизированных, часто перегруженных лодках, рискуя собственной жизнью.

24 ноября этого года 27 человек таким образом распрощались с жизнью после потопления надувной лодки. В числе пассажиров была 24-летняя Мариам — первая опознанная жертва. трагедии. Эта жительница Ирака надеялась воссоединиться с женихом, обосновавшимся в Великобритании.

ИМАМ ХАССАН, кузина Мариам: Прямо перед посадкой на эту лодку она отправила жениху фотографию со словами: «Я еду». Это было так романтично, они так любили друг друга!

Потопления, ставшие синонимами трагедии, — часть повседневной жизни ассоциаций, приходящих на помощь беженцам в Средиземном море. По данным Международной организации по миграции, более 1700 человек в 2021 году умерли при попытке добраться до европейских берегов. Средиземное море в глазах ассоциаций превратилось в крупнейшее кладбище в мире.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.