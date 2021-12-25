Качиньский: миграционный кризис продлится годы и нельзя исключать продления забора на границу с Украиной

Западный мир уже не первый год отличает наивное отношение к России, он подпитывает себя иллюзиями утопического видения этой страны. Пока что пользу из этих «перезагрузок» извлекала только Москва, считает глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В беседе с Gazeta Polska Codziennie он предрёк долгие годы приграничного кризиса с мигрантами и строительство забора на границе Польши не только с Белоруссией, но и с Украиной.

На вопрос издания Gazeta Polska Codziennie, прекратились ли гибридные акции на польско-белорусской границе, вице-премьер Польши, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский признал, что в этом вопросе он явно не оптимист. Более того, он призвал быть готовыми к годам беспокойства и агрессии, потому что, по его мнению, за миграционным кризисом на границе стоит именно Москва. «Именно таким образом проводят свои операции россияне, и Украина — лучший тому пример. Я не исключаю, что уже строящийся пограничный забор необходимо будет укрепить и также продлить на границу с Украиной», — добавил он.

В интервью он обратил внимание на то, что Москва решила: пришло время завершить важные для неё дела. Она хочет получить дивиденды от времени и средств, потраченных на вооружения и учения своей армии. Особенно принимая во внимание тот факт, что США сегодня политически слабы. Россия играет в одной связке, по крайней мере временно, с Китаем, который тоже укрепляет свои позиции. «К сожалению, западный мир уже много лет очень наивно смотрит на Москву. Он многократно старался привлечь её на свою сторону, питая себя иллюзиями утопического видения этой страны. Ничего хорошего из этого не вышло. По крайней мере для Запада, потому что Россия как раз сумела использовать такого рода перезагрузки в своих интересах», — пояснил Качиньский. При этом он полагает, что само по себе нападение России на Украину сегодня не очень рационально.

«Впереди нас ждут непростые времена, потому что есть пандемия, экономический кризис, захвативший мир, и агрессия с востока. Пока что мы эффективно решаем эти вызовы, и если ничего не изменится, я продолжу высоко оценивать наши шансы», — похвалил польские власти Качиньский.

В беседе вице-премьер также рассказал о конфликте с ЕС, уличив правительство Германии в намерении превратить ЕС в федерацию с центром управления в Берлине, а немцев — в лишении поляков их права на самоопределение и подчинение их себе. «Если мы, поляки, согласимся на такое подчинение в современной форме, мы будем деградировать», — предупредил он. По его мнению, сегодня судебная система в ЕС просто-напросто обеспечивает псевдоправовое алиби для такого рода незаконной узурпации.

«Мы пытаемся строить фронт против таких действий», — подчеркнул вице-премьер. Он обратил внимание на то, что не все европейские страны в восторге от перспективы построения Четвёртого рейха на базе ЕС. «Этот термин не заслуживает осуждения, ведь речь идёт об ассоциации не с Третьим рейхом, а именно с Первым. Я считаю, что это хорошо иллюстрирует направление этих изменений», — добавил Качиньский. Он также констатировал, что договоры в ЕС уже перестали действовать, а новой законодательной властью в ЕС стал Суд Европейского союза.