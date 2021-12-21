TVN24: законом о lex TVN польские власти похоронили остатки своего авторитета в Европе

Закон lex TVN — очередной удар по польским СМИ и попытка экспроприировать американского владельца TVN — спровоцировал волну негодования в США и ЕС. Такой шаг вызывает вопросы о том, как далеко может зайти правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и спасёт ли свободу слова и польскую демократию президент страны Анджей Дуда, передаёт TVN24.

Соединённые Штаты крайне разочарованы очередным ударом по СМИ в Польше и попыткой экспроприировать американского владельца TVN. При этом они продолжают рассчитывать на то, что президент Анджей Дуда, под окнами которого сейчас, как мы только что видели, проходила демонстрация, скажет «нет» закону, так как он противоречит Конституции. Представители Еврокомиссии говорят, что сильные демократии не сражаются со свободными СМИ, потому что без них не существует демократии, Цезары Грохот.

Как только сейм принял нацеленный против TVN закон, первая незамедлительная реакция поступила из посольства США в Польше.

«Соединённые Штаты крайне разочарованы в связи с принятым сегодня сеймом Республики Польши законом о СМИ. Мы ожидаем, что президент Дуда будет действовать в соответствии с ранее сделанными заявлениями и использует своё лидерство для защиты свободы слова и экономической деятельности». (Источник Twitter, Бикс Алиу, временный поверенный в делах посольства США в Польше.)

Ещё в тот же день слово взяли американские сенаторы, написав о серьёзной озабоченности в связи с ситуацией, а также Госдепартамент.

МАРЧИН ВРОНА, корреспондент TVN в Вашингтоне: Несколько раз вопрос о lex TVN вновь и вновь поднимался во время брифинга в Госдепартаменте. А в последовавшем за ним заявлении Госдепартамента мы можем прочитать не только о свободе СМИ, но и о инвестиционном климате в Польше. Там присутствует также фраза о том, что настало время для солидарности среди союзников. По вопросу TVN уже ранее высказывались представители американской администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и будущий посол в Польше Марк Бжезинский.

«Европейский союз будет действовать решительно по вопросу lex TVN», — заявила в пятницу вице-глава Еврокомиссии. «Мы ожидаем, что все государства-члены будут уважать, защищать и продвигать свободу и плюрализм СМИ. Плюрализм СМИ и разнообразие мнений — это то, что сильные демократии ценят, а не с чем они сражаются». (Источник Twitter, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова.)

МАЧЕЙ СОКОЛОВСКИЙ, корреспондент TVN24 BiS в Брюсселе: Очень быстрая реакция. Как правило, в таких ситуациях Еврокомиссия действует очень осторожно. Они говорят, что будут следить за ситуацией, но пока закон не вступит в силу, они воздерживаются от своего мнения. Сейчас дело обстоит совершенно иначе.

О спорном законе, нападении на свободу СМИ и подрыве принципов демократии с момента начала голосования в сейме писали и продолжают писать наиболее значимые СМИ в Европе и в мире.

ГАБРИЕЛЕ ЛЕССЕР, корреспондент Die Tageszeitung в Польше: Шокирует то, что нечто похожее может происходить в стране Европейского союза <...> Поступает такой сигнал, что партия «Право и справедливость» может так поступать и заходить так далеко, как это имеет место в Восточной Европе.

ФЛОРИАН ХАССЕЛЬ, корреспондент Süddeutsche Zeitung в Польше: Возникает вопрос, почему именно сейчас? Ответ номер один: у нас так много скандалов, связанных с партией «Право и справедливость», а Ярослав Качиньский не хочет, чтобы его избиратели наблюдали сейчас за этими скандалами.

МЭТЬЮ ДЭЙ, корреспондент The Daily Telegraph в Польше: Этот закон только часть длинной цепочки похожих шагов, которые должны вызывать тревогу. Сначала имела место политизация компании TVP, которая превратилась в проправительственный телеканал, потом захват местной прессы, теперь lex TVN. Каждый должен задаться вопросом, что будет дальше, каковы будут последующие шаги этой власти?

БАРТОШ ДУДЕК, глава польской редакции Deutsche Welle: Это скандал, остатки авторитета этой власти в Европе были похоронены.

А как насчёт авторитета и заявлений президента Анджея Дуды? Этот вопрос также появляется и в зарубежных комментариях.

Цезары Грохот. «Факты».

Дата выхода в эфир 19 декабря 2021 года.