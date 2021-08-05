Le Figaro: США назначили послом в Польше сына Збигнева Бжезинского — Варшава недовольна

Адвоката Марка Бжезинского выбрали на пост нового посла США в Польше, сообщает Le Figaro. Его отец Збигнев Бжезинский был советником по национальной безопасности при Джимми Картере в разгар холодной войны. Хотя Польша и США союзники, в последнее время у них накопились поводы для критики друг друга.

Джо Байден назначил американского адвоката Марка Бжезинского, сына знаменитого американского политолога и дипломата Збигнева Бжезинского, на пост посла США в Польше. Сама Польша при этом высказывала своё недовольство через СМИ, пишет Le Figaro.

56-летний Марк Бжезинский уже служил послом в Швеции при президенте Бараке Обаме. А его отец был советником по национальной безопасности при Джимми Картере в разгар холодной войны. Их семья родом из Польши, сам Марк говорит по-польски.

Польша — близкий союзник США в Восточной Европе. Но она недавно высказывала критику в адрес Вашингтона за то, что он по сути дал зелёный свет строительству «Северного потока — 2».

В свою очередь, Варшаву критикуют за ущемление независимых СМИ. Так, группа американских сенаторов отметили, что в Польше наблюдается постоянный регресс демократии. А в июле официальный представитель американской дипломатии Нед Прайс напоминал Польше, что свободная и независимая пресса необходима для демократии, пишет Le Figaro.