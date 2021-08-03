Польский эксперт: «Северный поток — 2» одобрен на Западе — и это грустный сигнал для Центральной Европы

Запуск «Северного потока — 2» ударит главным образом не по Польше, а по Украине, лишив её статуса транзитного государства, считает польский эксперт Мариуш Маршалковский. При этом в беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что российский газопровод строился при активном участии западных стран, и это должно заставить Центральную Европу задуматься о том, как самой защитить свою безопасность.

Польша — одна из тех стран, которые решительно выступают против газопровода «Северный поток — 2», объясняя это тем, что этот проект угрожает энергетической безопасности в регионе, заявил эксперт Мариуш Маршалковский. При этом он считает, что этот проект не направлен непосредственно против Польши: через её территорию и так проходит газопровод «Ямал», который всё равно будет эксплуатироваться, даже когда будет построен «Северный поток — 2», ведь россияне скорее всего захотят полностью отказаться от транзита газа через Украину». «Это чистой воды коммерческое дело», — добавил он.



«Именно Украина была главной целью Кремля при разработке идеи строительства газопровода «Северный поток — 2»... Уже в 2014–2015 годах, когда этот проект становился реальностью... звучали голоса о том, что он лишит Украину роли транзитного государства», — подчеркнул эксперт.

Мариуш Маршалковский обратил внимание на «печальный вывод», который напрашивается, когда речь заходит о самом проекте. «Газопровод «Северный поток — 2» строили в период самых сложных отношений между Западом и Россией. Если мы рассмотрим период с момента вторжения на Украину и аннексии Крыма* до настоящего времени, то поведение России нисколько не изменилось, не смягчилось. Зато геополитический проект, который нанесёт удар по Украине, находится в финальной стадии с одобрения и поддержки со стороны Запада», — объяснил эксперт. Он также напомнил о том факте, что западные компании принимали участие в строительстве газопровода.

«Это печальный сигнал для нас, стран Центральной Европы, касательно того, что мы сами при помощи своих действий должны беспокоиться о своей безопасности, а не только смотреть на декларации и соглашения, которые Запад заключает с Россией», — резюмировал он в беседе с Polskie Radio.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





