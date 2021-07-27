Tysol: Германия завязала «газовую верёвку» на шее Европы и вручит её России

Дав зеленый свет на окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», США и Германия продемонстрировали своё желание проведения перезагрузки отношений с Россией, которая будет лишь испытывать на прочность Запад, уверен польский журналист Кароль Гац. В своей статье для портала Tysol он подчёркивает, что этот проект показал, насколько мало в современном мире значат ценности, когда речь заходит о больших деньгах.

«США и Германия заключили предварительное соглашение по вопросу газопровода «Северный поток — 2», поэтому окончание его строительства наступит в любой момент. Хотя этого и следовало ожидать, но именно сейчас в Кремле в конце концов могут открывать шампанское. Владимир Путин торжествует, но за это расплатиться придётся всем нам», — пишет на портале Tysol польский журналист Кароль Гац.

В статье он рассказывает, что в Европе к концу подходит определённый этап, в результате которого президент России получит новое оружие, которое во имя своей политики и экономических интересов ему вручила Германия. «На протяжении последних лет мы смогли убедиться в том, насколько мало значат ценности, когда на кону стоят большие деньги. Было бы наивно думать, что случилось что-то странное. Нет. Однако то, как немцы с их отличительной смесью неотёсанности и утончённости стремительно шли к завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», могло либо впечатлить либо, наоборот, вызвать отвращение», — рассуждает Гац. «Германия затягивает на шее большей части Европы верёвку, конец которой она передаст Путину. Более того, в значительной степени это именно она заплатила за эту верёвку», — добавляет он.

Польский журналист уверен, что вскоре Украина испытает это на себе. Он пишет, что заверения США и Германии об оказании поддержки Украине могут только вызывать смех. «Эту силу уже ничего не остановит. Такие заверения ничего не стоят. Украина уже в этом убедилась. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому США, Россия и Великобритания обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от любых угроз применения силы против неё. Взамен Украина обязалась передать стратегическое ядерное оружие России и присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. И что из этого вышло? Ровном счётом ничего. У неё уже нет ни ядерного оружия, ни Крыма. Остался только документ», — сожалеет он.

Более того, сегодня США весьма дипломатично пытаются призывать украинцев воздержаться от критики грядущего соглашения, чтобы она плохо не повлияла на взаимоотношения. «Напрашивается перефразировать лозунг Дональда Трампа в «Россия превыше всего!» — подчёркивает он.

«Сложно не воспринимать это как реальную попытку перезагрузки с Россией, возможные причины которой можно было бы перечислять долго. Однако это не имеет малейшего значения. Россия всё равно воспримет это как признак слабости и будет проверять, насколько далеко она может зайти. Следовательно, Джо Байден просто-напросто продолжает политику Барака Обамы, которая увенчалась показательным фиаско. Давайте. однако, будем надеяться на то, что на этот раз история не повторится», — резюмирует на портале Tysol.