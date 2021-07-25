Fox News: «закрывает американские трубопроводы, но разрешает российские» — генпрокурор Арканзаса возмутилась сделкой Байдена и Меркель по «Северному потоку — 2»

Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2», которое позволит достроить газопровод, ведущий из России в Германию, лишено всякого смысла, учитывая, что президент Джо Байден закрывает трубопроводы в Америке, заявила в эфире телеканала Fox News генеральный прокурор штата Арканзас Лесли Ратледж. По мнению чиновницы, это решение также угрожает энергетической безопасности США.

США и Германия заключили соглашение, которое позволит завершить строительство вызывающего яростные споры российского газопровода «Северный поток —2». При этом (администрация Байдена. — ИноТВ) покушается на газопроводы здесь, в США. Вот что говорит об этом Джен Псаки:

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Эти меры при поддержке Соединённых Штатов позволят Германии оказать серьёзное воздействие с целью противостояния злонамеренным действиям Кремля и обеспечения более безопасного и устойчивого энергетического будущего для Украины и других затронутых стран НАТО и ЕС.

Успокоит ли это заявление жителей вашего штата, оставшихся без работы из-за закрытия трубопровода Keystone Pipeline?

ЛЕСЛИ РАТЛЕДЖ, генеральный прокурор штата Арканзас: Я бы предпочла, чтобы президент Байден и Джен Псаки сказали, что не будут закрывать трубопровод Keystone, а позволят американскому трубопроводу продолжить работу. Однако, к сожалению, Джо Байден больше заинтересован в том, чтобы закрывать американские энергетические проекты одновременно с разрешением качать российский газ в Германию. Это лишено какого-либо смысла и угрожает американской энергетической независимости. Это шокирующее зрелище, когда администрация Байдена совершает шаги, направленные, хоть и не напрямую против американцев, но против американских рабочих мест.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.