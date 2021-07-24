Немецкий эксперт: Германия должна помочь Украине стать поставщиком «чистой» энергии

Компромисс по «Северному потоку — 2» стал для Украины разочарованием, однако есть надежда, что это позволит переключить внимание на зелёную энергетику и возобновляемые источники энергии, считает глава Немецкого энергетического агентства Андреас Кульманн. В интервью журналу Der Spiegel он отметил, что страна представляет интерес для немецких инвесторов, однако сначала надо разобраться с неразрешёнными вопросами в её энергетическом законодательстве.

Украина зарабатывает на транзите российского газа в Европу более €1 млрд в год, однако в будущем газопровод «Северный поток — 2» будет поставлять газ из России в Германию напрямую, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Тем самым Украина лишается источника дохода, а также опасается геополитических последствий в случае, если Москва захочет прекратить транзит газа через её территорию. На этом фоне Германия пообещала вложить около €150 млн в фонд для поддержки чистой энергетики на Украине. Это вложение — уступка американскому президенту Джо Байдену, которому не нравится, что Россия получает больше влияния благодаря «Северному потоку — 2».

Для Украины эти средства — желанная поддержка: страна хочет развиться до крупного производителя возобновляемой энергии и таким образом получить новые источники дохода и стать более независимой от российского газа, пишет Der Spiegel. Однако пока украинский бум экологичной энергетики запаздывает. Производители зелёной энергии застряли с неоплаченными счетами, потому что государство покупает у них энергию ветра и солнца, но не всегда платит за неё вовремя, а министры энергетики на Украине меняются часто.

Немецкое энергетическое агентство Dena даёт правительству Германии консультации по германо-украинскому партнёрству. Его глава Андреас Кульманн в интервью изданию объяснил, почему инвесторам сейчас необходимо быть осторожными на Украине — и почему он всё-таки считает немецкие капиталовложения принципиально верными.

С его точки зрения, Украина обладает огромным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики: на юге страны нет проблем с ветрами и солнцем, к тому же имеются большие площади. То же касается и биоэнергии, и сфера водородной энергетики тоже выглядит весьма многообещающе.

В период с 2014-го по 2020 год мощности возобновляемой энергии на Украине увеличились примерно с 1 ГВт до 8,5 ГВт, то есть почти в восемь раз. Для этого в развитие отрасли были вложены €8 млрд, однако потом процесс зашёл в тупик.

Проблемы, по словам главы Немецкого энергетического агентства, возникают с политическими условиями в стране. Руководство соответствующего министерства неоднократно менялось, остаются непрояснённые вопросы в законодательстве по возобновляемой энергетике. Стало ясно, что одних денег тут недостаточно. Странам, которые хотят быть партнёрами Украины, необходимо сосредоточиться на регуляторных и рыночных механизмах, интеграции возобновляемой энергии и проведении консультаций.

«Чего мы не можем себе позволить, так это ситуации, которую мы имеем сейчас: непрояснённые вопросы, открытые счета. Это разрушает доверие и справедливо критикуется иностранными инвесторами, а также на самой Украине», — отмечает Андреас Кульманн.

У Украины есть очень хорошие анализы того, что нужно сделать в сфере энергетики, однако реализацию необходимо улучшить, подчёркивает эксперт. Есть много инвесторов, заинтересованных в будущем развитии зелёной водородной энергии. Существуют пилотные проекты, в которых они могут непосредственно принять участие. Однако идея с водородом сработает только в случае целенаправленного и структурированного развития возобновляемой энергетики, подчёркивает эксперт.

Дело в том, что ЕС и Германия хотят получать энергию из экологически чистого водорода, а не того, который добывается при помощи ископаемых источников энергии. «Я надеюсь, что соглашение по «Северному потоку — 2» снова в большей степени сместит фокус на Украине на тему защиты климата и возобновляемую энергетику», — сказал Кульманн.

Украина сейчас заинтересована в том, чтобы получить больше независимости в сфере энергетики, поэтому в 2020 году она увеличила добычу газа и вложила средства в тепловые электростанции на угле. Однако стране нужна более гибкая энергосистема, а для этого она должна активнее заниматься оснащением возобновляемых источников энергии.

Экологически чистая энергия водорода обладает большим потенциалом из-за близости Германии и ЕС, которым нужны большие мощности, а у Украины есть инфраструктура, которую можно использовать — и, в частности, газопроводные трубы.

Украина представляет собой интересное пространство для инвесторов, уверен глава Немецкого энергетического агентства. Её собственное население также заинтересовано в этом и обладает довольно высоким уровнем образования, считает он. Также Кульманн выразил убеждение, что без водорода невозможно достичь поставленных целей по климату до 2045 года. Понадобится много водорода, и значительная его часть будет вырабатываться не в Германии и ЕС, им необходим импорт из разных стран. Украина могла бы стать в этом хорошим партнёром, заявил эксперт в интервью Der Spiegel.

По его замечанию, компромисс по «Северному потоку — 2» стал разочарованием для многих украинцев. Однако это, вероятно, приведёт к смещению внимания на возобновляемые источники энергии. Будет хорошо, если в итоге это приведёт к позитивной переоценке на Украине, но это не может произойти само по себе — Германия и ЕС должны поддержать её в этом, настаивает Кульманн в интервью немецкому журналу.