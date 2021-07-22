Welt о сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»: Меркель сделала Путину прощальный подарок

Заключив сделку с США по поводу «Северного потока — 2», канцлер Германии Ангела Меркель сделала прощальный подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Die Welt. При этом речь даже не идёт о компромиссе, поясняет автор статьи Робин Александер: американцы просто подчинились главе ФРГ без каких-либо встречных уступок. Тем самым Меркель «одурачила» Украину, Польшу и Прибалтику.

В этом году Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии и на прощание она решила сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину, пишет Die Welt. Ведь именно он — главный выгодоприобретатель от сделки ФРГ и США по «Северному потоку — 2», объясняет автор статьи Робин Александер.

После ухода с поста Меркель не будет наживаться на её хороших контактах с Кремлём, ведь это не соответствует её стилю и характеру. Тем удивительнее, что под конец канцлерства она решила сделать именно такой политический акцент. И сделала его очень искусно. Она воспользовалась той затруднительной ситуацией, в которой оказался глава Белого дома Джо Байден, ведь в противостоянии с Китаем ему нужна Германия для создания «союза демократов».

Наблюдатели по обеим сторонам Атлантического океана многие месяцы недоумевали, почему Меркель не идёт в этом вопросе навстречу американскому президенту, ведь это противоречит ориентированной на ценности внешней политике Берлина. Оказывается, глава ФРГ просто хотела усилить свою переговорную позицию.

И ей даже не пришлось идти на уступки и создавать так называемый kill switch, то есть внедрять возможность остановки поставок газа через «Северный поток — 2» в случае, если Кремль начнёт шантажировать средне- и восточноевропейские страны. Таким образом Меркель «одурачила» Украину, Польшу и Прибалтику, которые ещё долго будут припоминать ей эту сделку.

Поражает, что Байден отказался от американской позиции без каких-либо встречных уступок: Меркель не обещала, что Германия будет активнее проявлять себя в НАТО, и не внесла ясности в то, как её страна будет выстраивать отношения с Китаем. Эту сделку даже нельзя назвать компромиссом, подчёркивает Александер: американцы просто подчинились главе ФРГ. И из-за этого у Байдена возникнут серьёзные проблемы в конгрессе.

В начале своего последнего срока на посту канцлера Ангела Меркель намеревалась противостоять попыткам экс-президента США Дональда Трампа разрушить основанный на правилах мировой порядок. И это было правильно. Но заканчивает она своё канцлерство, «вставляя палки в колёса» его преемнику, пытающемуся всё восстановить, заключает автор.