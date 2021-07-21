Главред: украинский дипломат объяснил, почему Белый дом тянет с визитом Зеленского в США

Бывший министр иностранных дел Украины дипломат Константин Грищенко рассказал, почему у Джо Байдена откладывают дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Как передаёт «Главред», Грищенко рассказал, что Киев достаточно жёстко ставит вопрос о гарантиях со стороны США по предоставлению ПДЧ в НАТО и противодействию «Северному потоку — 2», в чём Украину поддерживает конгресс, поэтому у Байдена заинтересованы в том, чтобы Зеленский приехал именно в августе, когда конгресс не будет работать, с целью не позволить поставить хозяина Белого дома под удар со стороны американского парламента.

В Вашингтоне заявляют о переносе визита президента Украины Владимира Зеленского для встречи с главой США Джо Байденом, чтобы переговоры состоялись в нужные для американцев сроки. Как пишет «Главред», бывший министр иностранных дел дипломат Константин Грищенко рассказал, что Киев достаточно жёстко ставит вопрос о гарантиях со стороны Штатов по предоставлению украинскому государству Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ в НАТО) и противодействию «Северному потоку — 2», в чём Украину поддерживает конгресс, поэтому у Байдена заинтересованы в том, чтобы Зеленский приехал именно в августе, когда конгресс не будет работать, с целью не позволить поставить хозяина Белого дома под удар со стороны американского парламента.

«Насколько я знаю, вопрос здесь в другом. Вопрос в том, когда это будет удобнее для администрации президента Соединённых Штатов. Дело в том, что президент Зеленский и его команда достаточно жёстко ставят вопрос о поддержке, о гарантиях со стороны Соединённых Штатов по предоставлению ПДЧ, по противодействию «Северному потоку — 2». И в этих вопросах есть широкая поддержка в конгрессе США», — заявил Грищенко.

По словам дипломата, интерес администрации Байдена состоит в том, чтобы во время визита Зеленского конгресс не работал, тогда как перед Украиной стоит прямо противоположная задача. В Белом доме не хотят, чтобы тема, против которой выступает Киев — «Северный поток — 2» — стала серьёзным фактором для критики американского президента со стороны парламента. Именно поэтому у Байдена выступают с инициативой визита Зеленского в августе.

«Белый дом сейчас заинтересован в том, чтобы визит состоялся тогда, когда конгресс будет «на вакансиях», когда он не будет заседать в конгрессе. Почему? Потому что именно эта тема, «Северного потока — 2» прежде всего, может стать объединяющим фактором для критики действующего американского президента. Я не думаю, что и нам очень уж нужно, чтобы опять-таки визит президента стал тем раздражающим фактором, который потом скажется на отношении к Украине, к нынешней украинской власти со стороны Белого дома. Но есть попытка со стороны Украины — как раз провести (встречу. — ИноТВ) тогда, когда будет заседать конгресс», — подчеркнул Константин Грищенко.