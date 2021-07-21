Главред: украинский дипломат объяснил, почему Белый дом тянет с визитом Зеленского в США
В Вашингтоне заявляют о переносе визита президента Украины Владимира Зеленского для встречи с главой США Джо Байденом, чтобы переговоры состоялись в нужные для американцев сроки. Как пишет «Главред», бывший министр иностранных дел дипломат Константин Грищенко рассказал, что Киев достаточно жёстко ставит вопрос о гарантиях со стороны Штатов по предоставлению украинскому государству Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ в НАТО) и противодействию «Северному потоку — 2», в чём Украину поддерживает конгресс, поэтому у Байдена заинтересованы в том, чтобы Зеленский приехал именно в августе, когда конгресс не будет работать, с целью не позволить поставить хозяина Белого дома под удар со стороны американского парламента.
«Насколько я знаю, вопрос здесь в другом. Вопрос в том, когда это будет удобнее для администрации президента Соединённых Штатов. Дело в том, что президент Зеленский и его команда достаточно жёстко ставят вопрос о поддержке, о гарантиях со стороны Соединённых Штатов по предоставлению ПДЧ, по противодействию «Северному потоку — 2». И в этих вопросах есть широкая поддержка в конгрессе США», — заявил Грищенко.
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