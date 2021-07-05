Польский эксперт: Зеленский наивно верит, что у Украины есть шансы попасть в НАТО

Украине не удалось ни на йоту приблизиться к членству в НАТО. А саммит Байдена и Путина фактически положил конец дипломатическому карантину, на котором была Россия с 2014 года, говорит польский аналитик Шимон Ананич. В беседе с порталом Euroactiv он отмечает, что несостоявшийся в итоге саммит ЕС-Россия стал бы предательством в отношении Украины, с которой Запад вовсе не намерен интегрироваться.

Основная проблема в украинском вопросе заключается в разногласиях по Минским соглашениям и последовательность их воплощения в реальность. У обеих сторон — Киева и Москвы — к ним инструментальный подход. Для России это путь к максимальному контролю над Украиной, её внутренней и внешней политикой. Именно с этой целью Москва манипулирует мирным процессом, умело замораживая, или когда считает необходимым, разжигает конфликт. В свою очередь, Украина видит в Минских соглашениях некую гарантию мира и путь к воссоединению Донбасса с остальной частью страны, говорит порталу Euroactiv польский аналитик Шимон Ананич.

Он объясняет, что эти два видения противоречат друг другу, именно поэтому у мирного процесса действительно нет никаких перспектив в плане прорыва, учитывая также то, что ни одна из сторон не готова идти на существенные уступки. Эксперт уверен, что этот конфликт будет заморожен на долгие годы как многие другие на постсоветском пространстве.

В беседе Аначнич рассказывает, что в течение многих лет Россия систематически прибегала к использованию дезинформации для преследования своих политических интересов. Что касается Европы и в целом Запада, действия России нацелены на усиление разногласий между государствами и внутри самих стран. Нанося удар по демократическим структурам и по вере в систему западных союзов, таких как НАТО и ЕС, Россия последовательно ослабляет Запад, который она воспринимает как стратегического соперника. Более того, она инвестирует в поддержку пророссийских настроений на Западе, которые должны выступить за нормализацию отношений с Россией и уважение российских притязаний. Россия ещё активно преследует одну цель — очернить и оспорить суверенитет своих соседних государств, включая Украину.

Она также дискредитирует прозападно настроенные политические круги, в том числе президента Владимира Зеленского и его команду, обвиняя их в фашизме и создавая ощущение угрозы войны с Россией. В то же время он пытается создать положительный имидж России и сепаратистских регионов в Донецке и одновременно продвигает пророссийские силы. Эксперт напоминает, что во время предвыборной кампании Зеленский действительно говорил о нормализации отношений с Россией и обещал прорыв в мирных переговорах, однако только после победы в выборах он явно заявил об амбициях Украины стать членом НАТО. Сегодня его позиция шаткая, потому что ему так и не удалось добиться ни одной поставленной перед ним внешнеполитической цели.

Он не приблизил Украину к реинтеграции с Донбассом, не получил гарантий безопасности и обещания интеграции со стороны ЕС и НАТО. Более того, сегодня угроза со стороны России кажется быть серьёзней, чем ещё год тому назад.

В беседе эксперт соглашается с тем, что стремление присоединиться к НАТО со стороны Зеленского куда сильнее и полно решимости, чем в случае команды Порошенко. «Эти действия Зеленского конечно выглядят искренними, однако не исключено, что за этим кроется инструментальное использования подобных лозунгов для построения собственного имиджа на политической арене. Однако вопрос сегодня заключается в том, насколько реальны сегодня её шансы членства в НАТО. После решений последнего саммита НАТО и заявлений политиков, особенно президента США Джо Байдена, эта цель кажется недостижимой. Украине не удалось ни на йоту приблизиться к членству, ни даже начать процесс присоединения», — поясняет Ананич.

«Более того, не только эта цель нереалистична, но и представление президента Зеленского о членстве в НАТО нереалистично. В недавнем интервью Зеленский заявил, что в случае присоединения к Альянсу Украина немедленно обратится к 5-й статье и призовёт союзников немедленно оказать помощь в возвращении Донбасса и Крыма. Заявления такого рода, очевидно, отпугивают членов альянса от принятия Украины в свои ряды, ведь это чревато непосредственным конфликтом с Россией», — добавляет он.

Эксперт напоминает, что поддержка идеи членства Украины в НАТО как в США, так и особенно в Западной Европе, всегда была незначительной. Более того, кризис в Донбассе, который случился этой весной похоже ещё больше напугал тех, кто принимает ключевые решения в НАТО. «Поэтому я не жду никакого прорыва. Президент Байден представил позицию Америки во время своего визита в Европу. Он поддержал стремления по восстановлению территориальной целостности Украины, то есть прекращению оккупации Донбасса и Крыма, но в то же время призвал Киев к реформам и борьбе с коррупцией, что на практике откладывает на неопределенный срок переговоры о членстве Украины в НАТО», — разъясняет он. На вопрос о том, следует ли НАТО по в ближайшем будущем предложить Украине план действий по членству, как на этом настаивает Владимир Зеленский, эксперт ответил: «На настоящий момент на это нет никаких шансов».

Он также обращает внимание на то, что Нормандский формат по сути не работает, ведь обсуждения в этом формате не привели к какому-либо прогрессу в разрешении конфликта и не приведут, потому что Россия в этом нисколько не заинтересована. Президент Зеленский выступил с инициативой присоединить к нему США, Великобританию и Канаду, но Россия не пойдёт на такой шаг, ведь тогда её позиция автоматически ослабнет. Проблема не состоит в неадекватном формате переговоров, а в том, что ситуацию в Донбассе контролирует Россия, у которой есть на него свои планы. Прогресс в мирном процессе лишит её ключевого инструмента влияния на Украину и важного инструмента давления на Запад.

В беседе с порталом Анания прокомментировал недавнюю инициативу Германии и Франции провести совместный саммит с Россией. По его мнению это была очень плохая идея, о которой объявили без каких-либо консультаций с другими странами-членами. Россия не выполнила необходимых условий, выдвинутых ЕС для последовательного улучшения дипломатических и политических отношений. Речь идет, прежде всего, о выполнении Минских соглашений. «Проведение саммита с Россией было бы равносильно отказу от собственных правил. Кроме того, Россия получила бы подтверждение того, что операция запугивания войной, которая имела место на границе Украины в марте и апреле, эффективный инструмент оказания давления на ЕС, к которому она смело может прибегать в будущем. В настоящей ситуации проведение саммита было бы предательством Украины», — подчёркивает он.

«К сожалению, одним из последствий саммита Байдена и Путина стало фактическое прекращение дипломатического карантина, которому Россия подвергалась после аннексии Крыма* и войны d Донбассе. Скорее всего, Франция, Германия и другие европейские страны теперь будут организовывать свои двусторонние встречи с Владимиром Путиным. В Европе царит твёрдое убеждение в необходимости самостоятельного, «конструктивного» выстраивания отношений с Россией, мирного сотрудничества с ней, без оглядки на США. Кремль только того и ждёт», — резюмирует он.