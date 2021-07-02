Do Rzeczy: Варшава упускает свой украинский «подарок судьбы» в лице Зеленского

Сегодня, спустя два года после прихода к власти Зеленского, Варшава в списке внешнеполитических приоритетов Киева практически отсутствует, она уступила место не только мировым державам, но и недружественным Молдавии и Венгрии, пишет польский журналист Матчей Печиньский. В статье для портала Do Rzeczy он говорит, что без должной инициативы на украинском направлении Польша может забыть о роли регионального лидера.

«Уже два года Украина находится под правлением тех, с кем у Польши имеется уникальный шанс достичь прочного и эффективного соглашения. К сожалению, пока что ни партия «Право и справедливость», ни Анджей Дуда не смогли и не захотели воспользоваться подарком судьбы для Варшавы в виде президентства Владимира Зеленского», — пишет на портале Do Rzeczy польский журналист Матчей Печиньский.

Победа Зеленского удивила поляков, политиков и экспертов, они не верили в политическое будущее русскоговорящего комика, популиста, агента, который говорил о мире, а не о войне. Все думали, что Путин обведёт его вокруг пальца, заключив совершенно невыгодное для Украины соглашение, в итоге какой-нибудь другой «майдан» выбросит комика на свалку истории. Это ведь Порошенко был жёстким прозападным смелым патриотом, который противостоял Москве, напоминает автор.

«Как бы то ни было, Зеленский много раз доказывал, что слухи о его пророссийской позиции не просто преувеличены, это полный нонсенс. Тем более что в основном он с самого начала своего президентства стремился к хорошим связям именно на Западе. И в этом плане Польша с самого начала играла огромную роль», — объясняет он.

К сожалению, сегодня, спустя два года, Варшава для Киева почти не существует. В списке внешнеполитических приоритетов Киева во внешней политике она заняла 16-е место, уступив не только мировым державам, но и недружественным Молдавии и Венгрии.

В статье журналист обращает также внимание на то, что в исторической политике, самой проблемной между Киевом и Варшавой, можно было добиться многих уступок от Зеленского, который не оглядывается на правый электорат, как в своё время Янукович и Кучма. Он обвиняет польские власти в инертности, отсутствии энергии, инициативы и каких-либо инвестиций в отношениях с Киевом.

«У нас нет никаких идей, мы постоянно лишь повторяем фразы о своём несогласии с оккупацией Крыма* и строительством «Северного потока — 2». Там мы отсутствуем. Во-вторых, с самого начала правления Зеленского мы могли начать всё с чистого листа. Совершенно новая раздача карт — молодые, неопытные люди, «слуги народа», смотрящие на Запад, которым нужны были друзья, и тот, кто их поведёт за руку, сделает инвестиции, защитит, займёт роль адвоката в ЕС и НАТО», — сожалеет он.

«Надо было воспользоваться этим отсутствием опыта, стереотипов, желанием обрести союзников. Можно было внести свою лепту. Конечно, можно сказать, что нам это не нужно, что мы можем обойтись без Украины, но в этом случае можно забыть о роли значимого игрока в нашем регионе. Если мы стремимся к роли лидера, хотим участвовать в строительстве международной политики, мы должны проявлять инициативу, ведь это понятно», — добавляет он.

Печиньский обращает внимание на сильные стороны и привлекательность Польши в отношениях с Украиной — НАТО, ЕС, Инициатива трёх морей, её отношение к России, газопровод Baltic Pipe. Он также уверен, что Польше лучше иметь общую границу с Украиной, а не с Россией, поэтому ей следует заботиться об отношениях со своим восточным партнёром, пока Зеленский ещё у руля. Он также напоминает о тысячах украинцев, для которых Польша стала домом и которые, по мнению автора, немного похожи на Зеленского и его команду, — они говорят по-русски и равнодушны к историческому прошлому своей родины. Они не хотят ехать в Россию, а предпочитают Запад только потому, что там лучше. В первую очередь они руководствуются прагматизмом и рациональным подходом без какой-либо идеологической подоплёки.

«Александр Квасьневский многого добился благодаря личным контактам с Леонидом Кучмой. Если не считать компрометирующих инцидентов, он был очень эффективным. Они общались как два старых посткоммуниста, поэтому пусть сейчас молодые, открытые, энергичные, дружелюбные лидеры пойдут по их стопам. Пусть Анджей Дуда воспользуется опытом своего старшего коллеги», — резюмирует на портале Do Rzeczy польский журналист Матчей Печиньский.