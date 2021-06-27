Моравецкий: саммит ЕС-Россия стал бы подарком для Путина, а не наказанием за его политику

Польша считает, что ещё слишком рано для совместного саммита ЕС-Россия, именно поэтому она вместе с балтийскими странами отклонила предложение Германии о такой встрече, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава правительства перечислил внешнеполитические грехи Москвы и предложил не поощрять российского президента за агрессивную, хоть и последовательную политику.

Перед началом второго дня саммита ЕС глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский совет решительным образом осуждает хакерские атаки в отношении стран ЕС, среди прочего Польши и Ирландии. Премьер-министр рассказал, что в ходе переговоров с главами государств и правительств он настоятельно призывал положить конец атакам со стороны России, сообщает Gazeta Prawna

Польский лидер напомнил, что именно отношения с Россией были в центре первого дня саммита ЕС. «Европейский совет отклонил предложение о перезагрузке отношений с Россией и, до определённой степени, встреч на высшем уровне, пока не прекратится агрессивная провокационная политика России в отношении её ближайших соседей, но также и в отношении стран ЕС», —пояснил он. «Хотя Германия и Франция действительно предложили организовать встречу лидеров, я и многие мои коллеги, особенно из прибалтийских стран, но и не только они, уверены, что для этого ещё слишком рано. Сегодня это стало бы своего рода наградой в адрес президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику, которая выражается в провоцировании соседей и различных атаках», — добавил он.

В заявлении Моравецкий упомянул агрессивные действия, а именно оккупацию Крыма* и войну на Украине. При этом он признал, что в дискуссии на тему отношений с Москвой мнения лидеров ЕС явно разошлись. «Именно в этот момент Польша отклонила предложение Германии, потому что мы считаем, что это стало бы своего рода признанием в адрес президента Путина, а не наказанием за его агрессивную политику», — подчеркнул он.

«Мы, конечно, открыты для сотрудничества с Россией, но необходимо выполнять положения Минских соглашений и, в частности, нужно прекратить агрессивную политику по отношению к нашим соседям», — добавил он.

При этом премьер-министр Польши обратил внимание на то, что сотрудничество с Россией возможно, но только в тех областях, которые требуют тесного сотрудничества и не представляют никакой угрозы внешней политике, то есть в вопросах здравоохранения, защиты климата и по вопросам сотрудничества на Ближнем Востоке. При этом, по его мнению, Европа должна быть сильной, в том числе в плане внешней политики, и черпать силу из трансатлантического сообщества, а также укрепления формата Восточного партнёрства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





