Money: премьер Польши призвал Германию «распрощаться» с «Северным потоком — 2»

Ангела Меркель заявила, что нет разницы в химическом составе между газом, поступающим через Украину, и тем, который в будущем будет поступать через «Северный поток — 2», но политически эта разница огромна, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава правительства назвал тему «Северного потока — 2» «раной», от которой может пострадать европейская солидарность, и призвал Германию отказаться от этого «опасного» проекта, сообщает портал Moneу.
«Северный поток — 2» — это немецко-российский проект, который дестабилизирует Европу и снижает уровень её безопасности. Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, впредь не способствовать фактической дестабилизации в этой части Европы, потому что это может быть очень опасно для ЕС и многих стран этого региона», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей.
Портал Money обращает внимание на то, что Моравецкий назвал тему «Северного потока — 2» «раной», которую нужно залечить таким образом, чтобы при этом не пострадала европейская солидарность. «Из Германии раздаются голоса о том, что не существует молекулярной разницы между газом, поступающим через «Северный поток — 1» или «Северный поток — 2» в будущем — надеюсь, что дело до этого не дойдёт, — и тем, который поступает через Украину, Польшу и Белоруссию. Дело в том, что эта разница кардинальная. Может, и нет разницы в химическом составе, но она есть в политическом и общественном плане, а также она сказывается на безопасности Европы», — пояснил глава польского правительства.
О том, что газ, который будет поступать через «Северный поток — 2», «не хуже», говорила на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что споры вокруг проекта «Северный поток — 2» являются частью более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы. Она добавила, что Германия приняла решение по строительству «Северного потока — 2», учитывая, что многие в этой «политической битве» с ней не согласны.
«Северный поток — 2» — это не только объект спора для польских властей. Против этой инвестиции выступает администрация президента США Джо Байдена, подчёркивает портал. «Любая компания рискует попасть под санкции, если она примет участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», — заявил изданию Der Tagesspiegel пресс-секретарь посольства США в Берлине Джозеф Джордано-Шольц. «Это геополитический проект России, который ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, а также Украины и восточных партнёров НАТО», — добавил сотрудник посольства.
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