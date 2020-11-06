WP: премьер Польши послал протестующих в онлайн

По расчётам властей, протесты поляков против запрета абортов ежедневно увеличивают число заразившихся коронавирусом на 31 тысячу, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В связи с этим глава правительства призвал граждан к ответственности — он настоятельно рекомендовал не выходить на улицу и выражать своё недовольство в интернет-пространстве, сообщает Wirtualna Polska.

Во время пресс-конференции, посвящённой действиям правительства в борьбе с пандемией коронавируса, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к гражданам, которые в последние дни активно выходят на улицы и протестуют против решения Конституционного суда по запрету абортов, чтобы они воздержались от протестов и представляли свои аргументы в интернет-пространстве. Он объяснил, что, согласно исследованиям, протесты могут способствовать увеличению числа инфицирований, пишет Wirtualna Polska.

«Заявив, что, согласно расчётам, уличные акции могут увеличить количество заражений до 31 тысячи случаев в день, премьер явно ошибся», — отмечает портал. В качестве довода он приводит заявление Междисциплинарного центра математического моделирования, в котором говорится, что такие выводы пока не представляется возможным сделать.





«На текущем этапе развития модели в методологическом плане мы не готовы к тому, чтобы учесть такое скопление людей в качестве отдельного фактора. В связи с этим неправомерно утверждать, что модель ICM UW доказывает, что уличные протесты могут увеличить количество подтверждённых случаев заражения с 25 до 31 тысячи», — написано в документе.

«Коротко говоря, моделирование, проведённое математиками из Варшавского университета, не принимало во внимание протесты», — объясняет Wirtualna Polska.

5 ноября в Польше число заразившихся коронавирусом стало рекордным — было зафиксировано 27 143 новых случая, напоминает Wirtualna Polska.