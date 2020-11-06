WP: премьер Польши послал протестующих в онлайн
Во время пресс-конференции, посвящённой действиям правительства в борьбе с пандемией коронавируса, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к гражданам, которые в последние дни активно выходят на улицы и протестуют против решения Конституционного суда по запрету абортов, чтобы они воздержались от протестов и представляли свои аргументы в интернет-пространстве. Он объяснил, что, согласно исследованиям, протесты могут способствовать увеличению числа инфицирований, пишет Wirtualna Polska.
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