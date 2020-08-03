Премьер Польши выразился предельно ясно: мы никогда не одобрим «Северный поток — 2»

В Польше вовсе не царит антироссийская риторика, просто-напросто ей не нравятся определённые российско-немецкие проекты, такие как газопровод «Северный поток — 2», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства добавил, что Польша критикует Германию именно за то, что при помощи денег ЕС она собирается спонсировать «оружие Путина».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в правящей партии есть определённые фракции, в которых имеют место различные мнения на тему отношений его страны с Германией, сообщает Biznes Alert.

При этом глава польского правительства отметил: несмотря ни на что Польша не может одобрить проект газопровода «Северный поток — 2». «Я не считаю, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2». Мы оцениваем это как спонсорство при помощи европейских денег оружия для господина Путина», — пояснил он.

«Украина уже несколько лет переживает атаки россиян. Если господин Путин отрежет Украину от поставок газа в Западную Европу, то он сможет с ней и далее делать всё, что только пожелает. Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — резюмировал премьер-министр Польши.