Польский премьер: считать Европу противником — стратегическая ошибка России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недоволен распространением антиамериканских настроений в Европе. В интервью немецкой газете Die Welt он призвал Германию и Францию более явно встать на сторону США и тратить больше средств на нужды НАТО. Только так можно противостоять влиянию Китая и России, которая, по его мнению, совершает стратегическую ошибку, относясь к Европе как к противнику.

Эммануэль Макрон — не единственный, кто требует более интенсивного диалога с Россией, однако для диалога всегда нужны двое, а Владимир Путин в последнее время не менял свою позицию, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «При этом Россия совершает стратегическую ошибку, относясь к Европе как к противнику», — подчеркнул политик в интервью немецкой газете Die Welt.

Между тем, настоящая опасность для России давно уже исходит со стороны Китая, уверен польский премьер. По его мнению, «Европа могла бы вместе с Россией выступить против распространения влияния Пекина, но Путин отказывается от сотрудничества».

В то же время Моравецкий заметил, что нормализация отношений с Россией без соответствующих ответных шагов со стороны Москвы не имеет смысла. Россия должна отказаться от Крыма и уйти с востока Украины. «Мы также считаем роль, которую Москва играет в Сирии, не особенно конструктивной», — добавил он.

Стратегически важным партнёром для Польши являются США. Вашингтон, как и прежде, играет ключевую роль в обеспечении безопасности Европы. Четыре года назад в Польше размещались 300 военнослужащих НАТО, сегодня — 6 тыс. Дональд Трамп всегда воспринимает интересы безопасности Польши всерьёз, и в Варшаве этому очень рады, рассказал Моравецкий в беседе с немецкими журналистами.

С диагнозом Макрона о «смерти мозга» НАТО он решительно не согласен: «Мы переживаем на востоке Европы усиление оборонного сотрудничества внутри альянса. Если в НАТО что-то хромает, так это отсутствие участия некоторых членов. Среди прочих, Франция и Германия до сих пор не сдержали собственных обещаний тратить 2 процента их ВВП на оборону. И как в такой ситуации НАТО должно делать то, чего от него ожидают?»

Вместе с тем, премьер-министр Польши выразил мнение, что в Германии растёт понимание: безопасность стоит денег. Для Варшавы решающее значение имеет, чтобы Берлин больше учитывал опасения партнёров по НАТО, чем это сейчас делает Париж.

По поводу «Северного потока — 2» Моравецкий отметил, что для Польши было бы лучше всего, если бы строительство газопровода никогда не начиналось. По его мнению, санкции США замедлят проект, но не положат ему конец. Также политик рассказал о «худшем сценарии», который необходимо предотвратить: Москва никогда не должна быть способна шантажировать ЕС остановкой газовых поставок. Для независимости от России нужно диверсифицировать собственные источники энергии.

В плане отношений с Германией польский премьер назвал «Северный поток — 2» «шагом в неправильном направлении».

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Моравецкий отметил, что конфликт с Ираном может легко выйти из-под контроля, поэтому ЕС должен сделать всё возможное для ослабления напряжённости.

Кроме того, премьер-министр Польши рассказал, что его страна с тревогой наблюдает за ростом антиамериканских настроений в некоторых странах ЕС, — «поэтому Варшава использует свои хорошие отношения с Вашингтоном для того, чтобы укрепить союз Европы с США». Без тесного партнёрства с Америкой невозможно защититься от гибридных атак со стороны России и противостоять растущему влиянию Китая.

ЕС мог бы стать сильнее, если бы входящие в него страны сотрудничали более тесно. Например, развивать сети 5G было бы лучше с Германией и Францией, чем с Huawei, подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Die Welt.