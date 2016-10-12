Reflex: В России подсчитали, во сколько обойдутся похороны политических лидеров В России обнародовали данные, во сколько примерно обошлись бы похороны первых лиц страны. Как пишет чешское издание Reflex, суммы в целом не очень большие, однако российские власти делают все, чтобы деньги, отложенные на их похороны, не нужно было тратить в скором времени. 12 октября 2016 Reflex

Reflex: Путин использует Су-24 для выхода из изоляции Владимир Путин не будет воевать с Турцией из-за сбитого самолета, поскольку он не самоубийца, пишет Reflex. Однако, как отмечают чешские журналисты, российский президент по максимуму использует катастрофу Су-24 ради достижения своей основной цели - выхода из международной изоляции и отмены санкций. 25 ноября 2015 Reflex

Reflex: Россия снова проиграет Западу, и ракеты Путину не помогут Как Советский Союз не выдержал холодной войны, так и нынешняя Россия снова проиграет Западу, уверен чешский журналист Виллиам Бухерт. На портале Reflex он пишет, что Владимиру Путину нечего противопоставить США и ЕС, поскольку Россия не может сравниться с ними ни экономикой, ни наукой, ни технологиями. 19 июня 2015 Reflex

Чешский журналист нашел для Европы угрозу пострашнее путинских байкеров На Европу из Москвы надвигается более опасная угроза, чем «Ночные волки», - это сборная России по хоккею. Если уж 20 байкеров так напугали Старый Свет, то приезда вооруженных клюшками и острыми коньками спортсменов просто нельзя допустить, высмеивает опасения европейских политиков Reflex. 30 апреля 2015 Reflex

Reflex: Стучась в двери Кремля, президент Земан забывает об интересах Чехии Ссора Милоша Земана с послом США из-за предстоящего визита в Москву на День Победы доказывает, что чешский президент не заботится о национальных интересах Чешской Республики, пишет Reflex. Такое «абсурдное» поведение президента с представителем важнейшего союзника по НАТО, при том что «Земан одной ногой уже стоит в дверях Кремля», грозит Праге долгим разрывом сотрудничества с Вашингтоном, предостерегает автор. 7 апреля 2015 Reflex

Reflex: Европа может рухнуть под натиском российского империализма и мусульман Хотя Евросоюз пока сохраняет экономическое превосходство, это не гарантирует, что он не рухнет перед лицом военной мощи России, как Западная Римская империя когда-то пала под натиском варваров, предостерегает чешский журналист Лукаш Лготян. А если Москва объединит силы с другой серьезной угрозой — мусульманами, которых в Европе становится все больше, то вряд ли кто-то будет в состоянии защитить Запад. 3 апреля 2015 Reflex