Reflex: подъём национализма в Польше может привести к возрождению межнациональных конфликтов

Сегодняшнее обострение отношений между Россией и Польшей — продолжение многовековых споров между странами. Как пишет издание Reflex, для польской общественности важно считать, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу и последующего советского вторжения, иначе им придётся признать, что задолго до этого Польша тоже оккупировала территорию Чехословакии и заигрывала с нацистами.

Между польским и российским правительством случилась словесная перестрелка в СМИ, поводом для которой стали события начала ХХ века. Как пишет Reflex, для значительной части польской общественности важно, чтобы считалось, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу и последующего советского вторжения, поскольку иначе этой части польской общественности придётся признать, что задолго до нападения Германии на Польшу последняя вела себя так же, как впоследствии Советский Союз, — оккупировала территорию Чехословакии. Кроме того, на протяжении некоторого времени часть польской политической и интеллектуальной элиты заигрывала с нацистами.

Как отмечает чешское издание, польский историк Бартош Борковский создал документальный фильм, повествующий о контактах представителей пронемецкого направления в польской политике Пилсудского и Бека с нацистами. Бывший нацист Отто Вагенер, который на протяжении определённого времени являлся ближайшим соратником Гитлера, в своих мемуарах утверждает, что в Мюнхен к Гитлеру приезжал посланник от Пилсудского.

Он передал информацию о заинтересованности Пилсудского в сотрудничестве с Гитлером и Германией. Также мало кто знает, что после смерти Пилсудского Гитлер устроил ему символические похороны, по размаху намного выходящие за дипломатические рамки. Кроме того, Гитлер неоднократно высоко оценивал Пилсудского. Якобы он как-то даже сказал, что если бы Пилсудский был жив, войны между Германией и Польшей не случилось бы. После захвата Кракова немецкими войсками Гитлер приказал выставить у могилы Пилсудского почётный караул вермахта.

Также мало кто знает, что после нападения Польши на Чехословакию, которая после Мюнхенского договора не могла уже защищать свою территорию, польские оккупационные власти в Моравии, Силезии и части Словакии развязали насилие и террор против граждан Чехословакии. Они хотели полностью очистить от них захваченные регионы и стереть даже всякое напоминание.

«Поэтому не стоит удивляться, что современная Россия столь активно преподносит довоенную Польшу в самом неприглядном свете, стараясь таким образом «оправдать» агрессию Советского Союза против Польши и, главное, пакт Молотова — Риббентропа», — пишет автор статьи.

Однако нужно помнить и о более старых отношениях между поляками и русскими, которые тёплыми уж точно нельзя назвать. Так, например, поляки были единственным европейским народом, который захватил и долгое время удерживал в своей власти Москву в 1609—1618 годах. Тогда поляки с литовцами даже попытались завладеть всей Россией, выступив в роли агрессора, но русские отплатили полякам сполна. А в 1795 году Пруссия, Россия и Австрия окончательно поделили польские земли.

Как заключает издание, отношения между поляками и русскими оставались напряжёнными на протяжении нескольких столетий, и конфликты между ними связаны не только с коммунизмом. Но нынешнее польское правительство делает ставку на рост национализма в Польше, что в будущем может привести к возрождению межнациональных конфликтов в Центральной и Восточной Европе, чем может в своих интересах воспользоваться Россия. Евросоюз должен стать своего рода «тормозом», который может воспрепятствовать возрождению данных конфликтов.

«Нужно понимать, что в Центральной Европе, скорее всего, не найдётся народа, который в прошлом не конфликтовал бы с одним из своих соседей», — подводит итог автор материала.