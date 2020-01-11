Reflex: подъём национализма в Польше может привести к возрождению межнациональных конфликтов
Между польским и российским правительством случилась словесная перестрелка в СМИ, поводом для которой стали события начала ХХ века. Как пишет Reflex, для значительной части польской общественности важно, чтобы считалось, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу и последующего советского вторжения, поскольку иначе этой части польской общественности придётся признать, что задолго до нападения Германии на Польшу последняя вела себя так же, как впоследствии Советский Союз, — оккупировала территорию Чехословакии. Кроме того, на протяжении некоторого времени часть польской политической и интеллектуальной элиты заигрывала с нацистами.
Как отмечает чешское издание, польский историк Бартош Борковский создал документальный фильм, повествующий о контактах представителей пронемецкого направления в польской политике Пилсудского и Бека с нацистами. Бывший нацист Отто Вагенер, который на протяжении определённого времени являлся ближайшим соратником Гитлера, в своих мемуарах утверждает, что в Мюнхен к Гитлеру приезжал посланник от Пилсудского.
Он передал информацию о заинтересованности Пилсудского в сотрудничестве с Гитлером и Германией. Также мало кто знает, что после смерти Пилсудского Гитлер устроил ему символические похороны, по размаху намного выходящие за дипломатические рамки. Кроме того, Гитлер неоднократно высоко оценивал Пилсудского. Якобы он как-то даже сказал, что если бы Пилсудский был жив, войны между Германией и Польшей не случилось бы. После захвата Кракова немецкими войсками Гитлер приказал выставить у могилы Пилсудского почётный караул вермахта.
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