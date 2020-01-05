Die Welt: английский историк подсчитал реальные потери армии Наполеона в России

Когда в декабре 1812 года Великая армия Наполеона после пятимесячного похода вернулась обратно к границам Российской империи, от неё оставались лишь осколки, пишет Die Welt. Однако каковы точные цифры потерь французской армии в России? Историк Адам Замойский подсчитал, что общие потери составили 400 тыс. человек, причём из них боевыми были лишь 100 тыс. — большинство солдат умерло от ран, голода, холода и болезней.

С какой-то стороны поразительно, что с именем Наполеона, несмотря на всю его значимость, связан один из самых кровопролитных военных походов, сравнимый по масштабу потерь с мировыми войнами, пишет Die Welt. 24 июня 1812 года французский император во главе своей Великой армии форсировал Неман и начал наступать на Москву, но пять месяцев спустя эта армада вернулась обратно, и оставались от неё одни лишь осколки. Однако насколько велики были реальные потери армии Наполеона?

Автор биографии Наполеона Гюнтер Мюхлер пишет, что в России французская армия потеряла 200 тыс. человек. По версии Анки Мюльштайн, написавшей книгу «Московский пожар», потери составили до 300 тыс. убитыми и до 200 тыс. пленными.

Реальный масштаб потерь оценить сложно, отмечает издание. Постоянно обновляемых списков личного состава тогда не было, кроме того, авангард Великой армии время от времени получал подкрепления или, напротив, переводил какие-то подразделения в тыл. Также невозможно точно установить численность дезертиров.

Согласно оценкам британского историка Адама Замойского, общая численность войск Наполеона, действовавших на территории России с июня по декабрь 1812 года, достигала 600 тыс. человек, из которых назад во Францию вернулось 120 тыс. Кроме того, Замойский предполагает, что выжить могло ещё дополнительно около 80 тыс. солдат, которые либо вернулись раньше из-за лёгких ранений и болезней, либо дезертировали. Большую часть выживших составляли французы: 35 тыс. человек, при этом прусский и австрийский корпуса Великой армии, насчитывавшие 30 тыс. и 20 тыс. солдат соответственно, практически не понесли потерь. Из 96 тыс. польских солдат выжило около 24 тыс., а из 80 тыс. итальянцев лишь 5 тыс. Что касается пленных, то Замойский исходит из числа 100 тыс. человек, большинство из которых скончалось: в 1814 году во Францию вернулось только 20 тыс. человек.

Из всего этого получается, что потери армии Наполеона в России составили 400 тыс. человек, однако из них лишь 100 тыс. относятся к боевым потерям. Остальные скончались от ранений, голода, болезней, холода и изнеможения. Замойский также отмечает, что потери русской армии были сопоставимы по масштабу с французскими.