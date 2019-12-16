Le Point: с останками наполеоновского генерала Россия показала себя с лучшей стороны

В России обнаружили останки генерала армии Наполеона Гюдена, и Франция запросила их репатриацию. При этом, как рассказали французские историки в материале Le Point, российская сторона проявила в этой ситуацию полную заинтересованность, открыла архивы и шла на сотрудничество. А французские дипломаты в помощи отказывали из-за разногласий с Россией по внешнеполитическим вопросам.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил у России организовать возвращение на родину останков французского генерала Гюдена, который был соратником Наполеона и погиб в Смоленске. Об этом сообщает французское издание Le Point со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что на торжественной церемонии перезахоронения в парижском Доме Инвалидов будет присутствовать сам Путин, и пройти она может грядущей весной.

Этот вопрос получил развитие во время приезда российского президента на переговоры в Париж. Как отмечает автор статьи, возвращение этих останков вписывается в общую стратегию Эммануэля Макрона, который старается вернуть отношения между Парижем и Москвой на верные рельсы. Генерал Гюден был соратником Наполеона и умер за Францию, и для Макрона это символично.

Останки были обнаружены в июле этого года во время археологических раскопок в Смоленске. В дальнейшем их подлинность подтвердилась при помощи теста ДНК. Кроме того, историки провели исследование, чтобы убедиться, что этот генерал достоин почестей. Выходец их семьи военных, он сначала был солдатом короля, затем служил в армии Французской республики, а потом и в армии Империи.

Как отмечает издание, в этих изысканиях помогли и русские учёные, а также российские власти, которые открыли свои архивы. Так, глава французского Фонда Наполеона отметил, что, когда он приехал в Россию, его хорошо встретили и многое показали, а также что русские историки проявили заинтересованность в совместной работе с французскими коллегами. Как отметила другая учёная, «русские с большим уважением относятся к памяти Наполеона, они его уважают за его величие».

Однако препоны, по словам учёных, наоборот, ставили французские дипломаты, они «зажимали нос» из-за разногласий с Россией, которая до сих пор находится под санкциями. «Но академия, похоже, победила дипломатию», — пишет автор статьи.

Как считают эксперты, Макрон относится к иному поколению, и из-за этого он свободнее. И подобные жесты могут способствовать улучшению отношений между странами, пишет Le Point. Особенно рад этим событиям потомок генерала Гюдена Альберик д’Орлеан, который и сам женат на русской девушке.