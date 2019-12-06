TV5 Monde: на пенсионную реформу французы ответили крупнейшей забастовкой в истории

Во Франции проходят крупнейшие в истории забастовки и демонстрации, во время которых французы пытаются выразить свои взгляды на проект пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Как передаёт TV5 Monde, из-за этого отменили большинство поездов и ряд авиарейсов, бастуют и работники метро.

В пятницу забастовка во Франции продолжается. Снова ожидаются перебои в работе транспорта. Французская железнодорожная компания уточнила, что будут отменены 90 процентов скоростных поездов и 70 процентов междугородних маршрутов. То же самое касается и общественного транспорта Парижа, работники которого бастуют до понедельника. Авиакомпания Air France объявила об отмене 30 процентов своих внутренних полётов и почти 10 процентов полётов средней дальности в пятницу.

Таким образом, в этот четверг во многих городах Франции получилась демонстрация силы, на которую вышло больше 800 тысяч человек, чтобы показать свой протест против знакового проекта пенсионной реформы. Эта мера вызывает возмущение французского сообщества. Вы это увидите в репортаже Абрама Зизъядиса.

Французские профсоюзы вложили в борьбу все силы, организовав шествия в Париже и в регионах. Профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда говорит о 250 тысячах протестующих в столице, и это больше, чем в 1995 году. Так что пенсионная реформа выводит людей на улицы.

ФИЛИПП МАРТИНЕЗ, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда: Ведь эта реформа касается каждого. Это попытка правительства разделить народ, ведь они повторяют нам одно и то же и продолжают повторять, будто это привилегированные слои пытаются защитить закон. Сегодня ответ заключается в забастовке, на улице. Это касается всех, и все принимают участие.

Акции проходят и в регионах. Более миллиона человек по всей стране, по версии профсоюзов, и 300 тысяч — по версии независимых источников. Важнейшая реформа Эммануэля Макрона не вызывает понимания после того, как кризис с «жёлтыми жилетами» длится уже год.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Больше всего меня беспокоит то, что я не вижу будущего для себя. Я думаю, а не исчезнет ли пенсия совсем.

В особенности в забастовке участвуют представители транспортного сектора: рейсы метро, поездов и самолётов массово отменяются. Это забастовки, которые могут возобновляться, — например, в метро. Однако были и инциденты. На демонстрациях были хулиганы, и они переворачивали машины и громили витрины. Их полиция разгоняла слезоточивым газом. В полиции только в Париже привлекли для этого 6 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2019 года.