France Info: «жёлтые жилеты» отпраздновали годовщину новой демонстрацией в Париже

Тысячи «жёлтых жилетов» 16 ноября приняли участие в парижской демонстрации, посвящённой годовщине появления движения, передаёт France Info. За год требования протестующих не изменились — их положение по-прежнему остаётся бедственным, отмечает телеканал. Как сообщается, акция вновь была отмечена столкновениями с полицией и беспорядками.

Десятки «жёлтых жилетов» наводняют Парижскую окружную автодорогу ещё до официального начала согласованной демонстрации. Спустя всего несколько минут появляется спецназ. В Порт-де-Шамперре начинается смятение: выпуск слезоточивого газа и задержания.

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Это не я бросал! Для меня это слишком серьёзно!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Не двигайся!

УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Но я не могу дышать!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Не двигайся!

УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Мы пришли сюда, а тут всё в дыму, то есть это не те люди, что пришли со стороны «кольца», стали сами себя травить газом.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А вы сами не были на окружной автодороге?

УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Нет.

ВТОРАЯ УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Они нас презирают. Вы видите, что здесь происходит? Только посмотрите! Мы ничего не добились.

Игра в кошки мышки между демонстрантами и представителями сил правопорядка продолжаются на парижских улицах больше часа.

ВТОРОЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: Вперёд, вперёд!

В конце концов, ближе к полудню началось шествие с участием нескольких тысяч «жёлтых жилетов», единых в своём гневе.

На другом конце Парижа на Площади Италии проходит ещё одна согласованная акция. За прошедший год требования протестующих не изменились.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Для вас что-то поменялось?

ТРЕТЬЯ УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Вовсе нет. Стало ещё хуже.

КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть?

ТРЕТЬЯ УЧАСТНИЦА АКЦИИ ПРОТЕСТА: Я плачу более высокий земельный налог, я в ещё большем дерьме сейчас.

ТРЕТИЙ УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА: С меня довольно! У меня четверо детей. Мне трудно сводить концы с концами. Я недавно получил субсидию. А в холодильнике уже пусто.

Ситуация остаётся напряжённой. Кто-то поджигает городское имущество. Автобусные остановки разбиты. Как и планировалось, район Елисейских полей закрыт. Собираться там демонстрантам запрещено. На входе полицейский контроль — маски и очки конфискуются. В общей сложности четыре человека были оштрафованы на сто тридцать пять евро за намерение устроить демонстрацию на самом широком парижском проспекте.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2019 года.