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Le Figaro: опасаясь массовых протестов, правительство Макрона тормозит реформы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французским властям приходится тормозить реформы из-за острого недовольства в социальной сфере, что может привести к волне беспорядков, сообщает Le Figaro. Правительство, однако, не собирается останавливать свои преобразования, а президент анонсировал «план чрезвычайных мер» для разрешения проблем, назревших в различных отраслях экономики страны.
Le Figaro: опасаясь массовых протестов, правительство Макрона тормозит реформы
Reuters

В то время как возникают всё новые социальные протесты, правительство Франции замедляет реформы, пишет Le Figaro. «Сложно крутить педали, нажимая на тормоз, — посетовал в интервью изданию государственный советник. — Мы вынуждены этим заниматься, потому что не можем остановиться, иначе государство рухнет. Мы также не можем давить на газ из-за социального недовольства». Поэтому власти тормозят реформы на фоне волнений среди персонала больниц, студентов, пожарных, полицейских, налоговых служащих и тех, кто несогласен с пенсионной реформой.

Один из министров опасается возникновения «безумного слияния: «чёрный блок», крайние левые, радикальные «жёлтые жилеты» и уже традиционные работники железнодорожной компании и парижского транспорта — ещё больше отраслей недовольны, как и полиция». Однако у советника премьер-министра более сдержанная точка зрения: «Взрыв недовольства предвещают уже два года, а его не происходит. Собираются ли работники маршировать в защиту специальных режимов для служащих парижского транспорта? Поживём увидим».

Тем не менее, как отмечает французская газета, социальные опросы начинают волновать некоторых членов правительства, потому что круг сторонников Макрона сокращается, безусловно, из-за чрезмерной осторожности в проведении реформ. «Нет никакой «ширакизации», такой вариант не рассматривается», — подчёркивает тот же государственный советник. Он заверил, что власти прислушиваются к общественному движению, но «двигаются вперёд», потому что у них нет выбора: статус-кво позволит купить спокойствие только на несколько месяцев, а потом напряжение вернётся с большей силой. Виноваты, как обычно, предшественники: по мнению чиновника, разногласия копились в разных общественных сферах годами и «теперь требуют планов по преобразованию».
 
По информации Le Figaro, для подготовки к акциям протеста против пенсионной реформы в правительстве разослали инструкцию: «С этого дня до 5 декабря покажите, что вы открыты и идёте на уступки». Другими словами, объясняется в статье, министров призывают увеличить число обсуждений и проявлять больше внимания, чтобы, когда начнётся настоящее противостояние, люди не думали, что правительство настроено принципиально. Как отмечает один из политиков, «эта забастовка может стать тяжёлой», и поэтому надо постараться выиграть битву в СМИ, напоминая, что 46% французов не хотят возвращения «жёлтых жилетов», или растолковывая, что железнодорожники хотят взять реванш после реформы SNCF в 2018 году.
 
В то же время необходимо срочно уменьшить конфликты по отраслям, подчёркивает издание. Государственный секретарь Габриель Атталь встречался с профсоюзами студентов, министр здравоохранения Аньес Бузин работает над ответами для «плана чрезвычайных мер», анонсированного Макроном. «Я услышал гнев и возмущение» медицинских работников «в связи с порой невыносимыми условиями работы», — заявил президент Франции во время своей поездки на восток страны.
 
Что касается пенсий, то правительство хочет проголосовать за общую идею в основном законе, а затем обговорить переходные этапы для некоторых отраслей. В правительстве есть те, кто сожалеет, что президент так рано упомянул пункт, по которому реализация реформы может быть отложена на много лет.
 
В этот наэлектризованный период все взгляды обращаются к Макрону. «Глава государства хорошо знает, что в конечном итоге всё зависит от него, — приводит Le Figaro комментарий его приближённого. — Он принимает это без страха. Единственный раз, когда он испугался, это после разграбления Триумфальной арки» . Что случилось как раз в декабре, напоминает газета.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Le Figaro Франция Европа
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жёлтые жилеты правительство протест реформа Франция Эммануэль Макрон
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