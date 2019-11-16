Le Figaro: опасаясь массовых протестов, правительство Макрона тормозит реформы

Французским властям приходится тормозить реформы из-за острого недовольства в социальной сфере, что может привести к волне беспорядков, сообщает Le Figaro. Правительство, однако, не собирается останавливать свои преобразования, а президент анонсировал «план чрезвычайных мер» для разрешения проблем, назревших в различных отраслях экономики страны.

В то время как возникают всё новые социальные протесты, правительство Франции замедляет реформы, пишет Le Figaro. «Сложно крутить педали, нажимая на тормоз, — посетовал в интервью изданию государственный советник. — Мы вынуждены этим заниматься, потому что не можем остановиться, — иначе государство рухнет. Мы также не можем давить на газ из-за социального недовольства». Поэтому власти тормозят реформы на фоне волнений среди персонала больниц, студентов, пожарных, полицейских, налоговых служащих и тех, кто несогласен с пенсионной реформой.

Один из министров опасается возникновения «безумного слияния: «чёрный блок», крайние левые, радикальные «жёлтые жилеты» и уже традиционные работники железнодорожной компании и парижского транспорта — ещё больше отраслей недовольны, как и полиция». Однако у советника премьер-министра более сдержанная точка зрения: «Взрыв недовольства предвещают уже два года, а его не происходит. Собираются ли работники маршировать в защиту специальных режимов для служащих парижского транспорта? Поживём — увидим».

Тем не менее, как отмечает французская газета, социальные опросы начинают волновать некоторых членов правительства, потому что круг сторонников Макрона сокращается, безусловно, из-за чрезмерной осторожности в проведении реформ. «Нет никакой «ширакизации», такой вариант не рассматривается», — подчёркивает тот же государственный советник. Он заверил, что власти прислушиваются к общественному движению, но «двигаются вперёд», потому что у них нет выбора: статус-кво позволит купить спокойствие только на несколько месяцев, а потом напряжение вернётся с большей силой. Виноваты, как обычно, предшественники: по мнению чиновника, разногласия копились в разных общественных сферах годами и «теперь требуют планов по преобразованию».

По информации Le Figaro, для подготовки к акциям протеста против пенсионной реформы в правительстве разослали инструкцию: «С этого дня до 5 декабря покажите, что вы открыты и идёте на уступки». Другими словами, объясняется в статье, министров призывают увеличить число обсуждений и проявлять больше внимания, чтобы, когда начнётся настоящее противостояние, люди не думали, что правительство настроено принципиально. Как отмечает один из политиков, «эта забастовка может стать тяжёлой», и поэтому надо постараться выиграть битву в СМИ, напоминая, что 46% французов не хотят возвращения «жёлтых жилетов», или растолковывая, что железнодорожники хотят взять реванш после реформы SNCF в 2018 году.

В то же время необходимо срочно уменьшить конфликты по отраслям, подчёркивает издание. Государственный секретарь Габриель Атталь встречался с профсоюзами студентов, министр здравоохранения Аньес Бузин работает над ответами для «плана чрезвычайных мер», анонсированного Макроном. «Я услышал гнев и возмущение» медицинских работников «в связи с порой невыносимыми условиями работы», — заявил президент Франции во время своей поездки на восток страны.

Что касается пенсий, то правительство хочет проголосовать за общую идею в основном законе, а затем обговорить переходные этапы для некоторых отраслей. В правительстве есть те, кто сожалеет, что президент так рано упомянул пункт, по которому реализация реформы может быть отложена на много лет.

В этот наэлектризованный период все взгляды обращаются к Макрону. «Глава государства хорошо знает, что в конечном итоге всё зависит от него, — приводит Le Figaro комментарий его приближённого. — Он принимает это без страха. Единственный раз, когда он испугался, — это после разграбления Триумфальной арки» . Что случилось как раз в декабре, напоминает газета.