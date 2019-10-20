DWN: недобросовестность политиков и завышенные требования — фермеры выплеснут свой гнев на улицы французских и немецких городов

В Германии и Франции десятки тысяч разгневанных фермеров выйдут на улицы, чтобы выразить свой протест против слишком жёстких экологических норм, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как заявили сами организаторы, на акции протеста фермеров толкает «недобросовестность правительств и ведомств».

Во вторник в Германии и Франции десятки тысяч фермеров, «сильно недовольные политиками», выйдут на улицы, чтобы выразить свой протест против слишком жёстких, по их мнению, экологических норм, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как пояснили сами организаторы, акциии протеста фермеры вынуждены провести из-за «недобросовестности правительств и ведомств».

Всё больше фермеров в Германии вынуждены прекращать свою деятельность, поскольку они элементарно не в состоянии противопоставить что-либо «господству оптовиков на рынке», отмечает немецкое издание.

В свою очередь, президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Рюквид поприветствовал намерение французских и немецких фермеров провести акции протеста против политики Парижа и Берлина в сельскохозяйственном секторе.

«Мы прекрасно понимаем демонстрантов», — заявил Рюквид.

По его словам, фермеры действительно очень сильно недовольны и разочарованы политиками. Национальные правительства попросту требуют от фермеров «слишком много», подтвердил президент Ассоциации немецких фермеров.

Организаторы демонстраций в Германии и Франции, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, также призвали бельгийских фермеров провести акции протеста в Брюсселе.

На днях, напоминает немецкое издание, во время акции протеста нидерландских фермеров в Гронингене дело даже дошло до беспорядков. В частности, участники демонстрации попытались взять штурмом здание местного правительства, уточняет автор статьи.