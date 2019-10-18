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Euronews: любителям бордо и пармской ветчины из-за Трампа придётся раскошелиться

В США начинают действовать повышенные тарифы на импорт из Европы виски, трикотажа, части мясомолочной продукции и других гастрономических товаров. Из-за новых ограничений, введённых администрацией Дональда Трампа, американским любителям европейских деликатесов теперь придётся раскошелиться. Но и европейские фермеры недовольны, что их вынуждают расплачиваться за «торговую войну» Брюсселя и Вашингтона, передаёт Euronews.

С пятницы в США начинают действовать новые тарифы на импорт из Европы виски, дорогого трикотажа, части мясных и молочных продуктов и иных гастрономических товаров. Общая сумма новых пошлин составит не менее 7,5 миллиарда долларов. Среди тех, кого затрагивает решение Вашингтона, — 54-летний испанский фермер Пабло Касадо. Он занимается производством оливкового масла.

ПАБЛО КАСАДО, фермер: Новые пошлины — лишь верхушка айсберга! Мы оказываемся крайними в политическом соревновании. Я не понимаю, почему мы, скромные фермеры, должны оплачивать из своего кармана соглашения, которые касаются огромной корпорации Airbus?

Проблемы, схожие с теми, что испытывает хозяйство Пабло Касадо, коснутся итальянских сыроделов, французских виноделов, а также тех, кто занят производством виски. Десять дней назад Всемирная торговая организация поддержала США в их споре с ЕС, поскольку часть государств — членов Евросоюза, входящих в консорциум Airbus, нарушали правила конкуренции, установленные ВТО, негласно субсидируя авиационную корпорацию.

По оценкам экспертов, сильнее всего новые тарифы ударят по знатокам тонкого вина из того же Бордо: бутылка подорожает в среднем на 10 долларов. А ценители итальянских копчёностей будут платить примерно в полтора раза больше за несколько ломтиков пармской ветчины.

Дата выхода в эфир 18 октября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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