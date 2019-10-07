Die Welt: новые пошлины США сильнее всего ударят по Германии

США собираются ввести пошлины против ряда европейских товаров на сумму $7,5 млрд, сообщает Die Welt: причиной пошлин стали субсидии Брюсселя авиакомпании Airbus, признанные ВТО незаконными. Издание отмечает, что больше всех от решения Вашингтона пострадают немецкие товары, доля которых в общем списке попавшей под пошлины продукции является наибольшей.

Президент США Дональд Трамп получил право на введение пошлин против европейских товаров, поскольку ВТО признала субсидии Брюсселя компании Airbus нелегальными, сообщает Die Welt.

Американские пошлины сильнее всего ударят по Германии, пишет издание, ссылаясь на данные Министерства торговли США. Из них следует, что под пошлины попадут немецкие товары на сумму около $2,4 млрд: в их числе сварочные устройства, отвёртки, плоскогубцы, а также кофе и объективы для камер.

Как сообщает издание, ВТО разрешила США обложить пошлинами товары из ЕС на общую сумму $7,5 млрд. Отмечается, что Вашингтон намерен полностью использовать эту квоту: пошлины на ввоз европейских самолётов составят 10%, а на немецкие строительные товары и ряд другой продукции планируются пошлины 25%. Помимо Германии, пошлины, в первую очередь, затронут Францию, Великобританию и Испанию.

«Мы бы хотели снизить уровень напряжённости», — приводит Die Welt слова французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Ле Мэр отметил, что пошлины будут вредны обеим сторонам. Он также напомнил, что Китай активно развивает свою авиаиндустрию и добавил, что введение Вашингтоном пошлин станет экономической и политической ошибкой. По словам Ле Мэра, ЕС готов «решительно отреагировать» на действия США.

Впрочем, председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге предостерёг Брюссель от скорых ответных мер, призвав не повышать градус напряжения. Его поддержал депутат Европарламента Даниель Каспари, отметивший, что усиление торгового конфликта между ЕС и США будет, в первую очередь, выгодно КНР.

Немецкие производители с беспокойством наблюдают за развитием ситуации, пишет издание. «Мы надеялись на то, что новая Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен станет шансом на улучшение торгово-политических отношений. К сожалению, сейчас ситуация не похожа на разрядку», — считает главный экономист Союза машиностроителей Германии Ульрих Аккерманн.

Введение пошлин происходит в неподходящее для авиационной промышленности время, отмечает Die Welt: предприятия страдают от резкого снижения числа заказов. При этом именно США являются для них основным экспортным рынком.