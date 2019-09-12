NI: попытка Трампа защититься от французского вина ударит по американским виноделам

Повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на вино из Франции заставит местных производителей и экспортёров обратиться к растущему китайскому рынку, пишет The National Interest. На фоне торговой войны Вашингтона с Пекином это приведёт к потере американскими виноделами рынка Поднебесной, считает издание.

Торговый спор между ЕС и США, основным предметом которого является французское вино, далёк от завершения, пишет The National Interest. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что его страна производит вино не хуже Франции.

Впервые Трамп пригрозил повысить тарифы на французское вино ещё в ноябре 2018 года, вновь вспомнив об этом в июле этого года, после того как Париж ввёл цифровой налог на доходы Google, Amazon, Apple, Facebook и других компаний.

Вино является одной из важнейших статей торговли между США и ЕС. В 2018 году экспорт алкогольного напитка из Евросоюза в Соединённые Штаты составил €5,6 млрд, то есть около 27% от всего экспорта сельскохозяйственной продукции.

При этом обе стороны облагают значительными тарифами импорт вина, однако если в ЕС речь идёт о бутилированной продукции, то в США — о продукции бочечной. Кроме того, на торговлю напитком влияют и так называемые нетарифные барьеры: меры по поддержке местных производителей.

Несмотря на то что французские тарифы на импорт вина, разлитого по бутылкам, выше, чем в США, не стоит забывать, что тарифную политику определяют в Брюсселе, а не в Париже. Более того, такие же пошлины действуют на ввоз напитка в отношении всех остальных стран ВТО.

Вместе с тем повышение тарифов негативно отразится не только на французских производителях и экспортёрах, но и на их коллегах в Испании, Португалии, Италии и Германии, а в конечном итоге ударит по американским импортёрам и потребителям.

Как отмечает The National Interest, европейское вино покупают не только в США. Это означает, что подобный шаг Трампа грозит последствиями для мирового рынка, особенно в условиях торговой войны с Китаем. Значительная часть вина в Китае импортируется из Франции, и рост цен на американскую продукцию только увеличит спрос на европейские вина.

Это подтолкнёт европейских производителей раскручивать свою продукцию на расширяющемся китайском рынке. Таким образом, косвенный эффект повышения пошлин на импорт французского вина в США приведёт к потере рынка в Китае американскими производителями, что только навредит Соединённым Штатам в долгосрочной перспективе, полагает The National Interest.