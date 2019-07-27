Independent: трезвенник Трамп раскритиковал французское вино

Дональд Трамп в Twitter заявил, что американское вино лучше французского, хотя до этого неоднократно подчёркивал свой добровольный отказ от алкоголя, сообщает The Independent. Как рассказывает издание, президент США собирается ввести пошлины на ввоз вина из Франции в качестве ответной меры на налогообложение американских цифровых гигантов.

После того, как Париж анонсировал введение налога для американских цифровых компаний, Дональд Трамп в Twitter раскритиковал действия Эммануэля Макрона и французское вино, пишет The Independent.

«Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний, — цитирует британское издание его заявление в соцсети. — Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна — США. Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!»

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

По наблюдению интернет-издания, Трамп неоднократно говорил, что за свою жизнь не выпил ни глотка алкоголя, а в интервью CNCB в 2012 подчеркнул, что «очень этому рад и очень горд» своим выбором. Считается, что смерть его брата от алкоголизма в 1981 году заставила будущего президента полностью отказаться от крепких напитков. Как он поделился в своей речи в прошлом году, «У меня нет желания (пить. — Ино ТВ). Мне это неинтересно». Однако в таком случае непонятно, каким образом глава США смог составить мнение о предположительном превосходстве американских вин над французскими.

Как напоминает The Independent, две недели назад Сенат Франции одобрил налог в размере 3% на цифровые услуги фирм, годовой доход которых составляет €25 млн во Франции и €750 млн на мировом уровне. Другие европейские страны, включая Австрию, Великобританию, Испанию и Италию, также объявили о своих планах ввести собственный цифровой налог. Они объясняют его необходимость тем, что такие крупные международные интернет-компании, как Facebook и Amazon, на настоящий момент могут получать балансовую прибыль вне зависимости от места происхождения дохода в странах с низкими налогами, например, в Ирландии. Местные продавцы на главных улицах и в интернете поставлены в невыгодное положение, и требования принять ответные политические шаги всё усиливаются.