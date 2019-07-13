Le Figaro: «кто бы говорил» — американцы осуждают французов за протекционизм

Странно, что США осуждают Францию за протекционизм в связи с налогом на деятельность интернет-гигантов, учитывая, что американцам самим нет равных в этой области, пишет обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн. Как напоминает автор, США не раз пытались упрочить позиции собственных компаний с помощью финансового законодательства. Похоже, что в вопросах экономической политики некоторые страны «сувереннее» других, иронизирует журналист.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер, выступая в четверг в сенате, резко высказался в адрес США, пишет обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робэн. «Между союзниками должен быть способ решать проблемы не только с помощью угроз», — заявил министр, добавив, что «Франция — суверенное государство, и она самостоятельно принимает налоговые решения».

Понятие «суверенных союзников» отражало историю «особых» отношений США и Франции со времён Второй мировой войны, напоминает автор, добавляя, что, имея в союзниках Трампа, Париж должен помнить о выражении «Боже, избавь меня от друзей». «Кроме того, известно, что все государства суверенны, но некоторые сувереннее», — замечает журналист.

Иронично, что американцы обеспокоены «дискриминационным и неразумным» характером введённого французами налога на интернет-предприятия определённого размера, получившего название «налога GAFA»,* пишет обозреватель. «Кто бы говорил», — добавляет Робэн, подчёркивая, что «в том, что касается односторонних мер, направленных на сохранение государственного суверенитета, пальма первенства принадлежит Вашингтону». Так, угрозой американскому суверенитету объяснялось решение Вашингтона о введении таможенных пошлин на продукцию из Китая и других стран.

Утверждения американских сенаторов о том, что французский налог GAFA является «протекционистским», обоснованы, соглашается автор, однако и налоговая реформа Дональда Трампа была проведена в протекционистских целях, чтобы склонить транснациональные корпорации к возвращению своих штаб-квартир в США. Точно так же в 1990-х годах американцы, сочтя, что отмена НДС на экспорт в Европе вредит американским предприятиям, разрешили своим компаниям создавать филиалы для заграничных продаж в офшорных зонах, которых к 2000-м годам насчитывалось около четырёх или пяти тысяч — практика, в конечном счёте запрещённая ВТО.

По словам главы французского Минфина, единственная цель налога GAFA — заставить предприятия цифровой сферы платить налоги и восстановить налоговую справедливость по отношению к компаниям «старой экономической модели». Именно эта проблема уже несколько лет обсуждается в ОБСЕ, в том числе и самими американцами, замечает обозреватель.

Единственная загвоздка, по мнению автора, состоит в том, что Франции не удалось уговорить поддержать введение налога GAFA Евросоюз в целом, поскольку четыре страны (Дания, Швеция, Финляндия и Ирландия) высказались против. «Жаль, ведь, чтобы заявить о своём суверенитете, лучше говорить от имени Европы, а не Франции, и так заработавшей репутацию «налогового ада», — сетует Робэн.

* GAFA — Google, Apple, Facebook, Amazon (прим. ИноТВ).