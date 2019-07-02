Le Figaro: Вашингтон угрожает наказать Евросоюз пошлинами на $4 млрд

Министерство торговли США предупредило Евросоюз о том, что повысит тарифы на европейские товары, если Брюссель не прекратит субсидировать собственную авиационную отрасль. Как сообщает Le Figaro, пошлины в основном коснутся сельскохозяйственных продуктов и дополнят список, представленный в прошлом году.

В ночь с понедельника на вторник Министерство торговли США (USTR) опубликовало список «продуктов, на которые могут распространиться дополнительные тарифы», пишет Le Figaro. Эти пошлины призваны усилить давление на ЕС в качестве ответной меры на государственную поддержку европейской авиапромышленности. В приложении представлено 89 подкатегорий с коммерческой стоимостью около $4 млрд в дополнение к первоначальному списку, опубликованному в апреле прошлого года. В первом списке сообщалось об импорте на сумму $21 млрд.

Издание рассказывает, что представленный на четырёх страницах приложения спектр товаров широк и затрагивает большое количество продуктов, начиная от «замороженной свинины» и заканчивая разными типами голландских сыров, включая эдам и гауда. В список также входят «свежие итальянские сыры из коровьего молока» и «сыры с плесенью» (например рокфор), оливки, вишня, кофе, продукты из свинины, макароны, груши и виски. В основном пошлины касаются европейской сельскохозяйственной продукции, но также распространяются на сырьё и химические компоненты, такие как медь, металл, аммиак или нитрат натрия.

Как напоминает французская газета, спор между Вашингтоном и Брюсселем, который длится уже около 15 лет, должна решить Всемирная торговая организация. Американцы обвиняют Евросоюз в том, что он выплачивает государственные субсидии авиастроительной компании Airbus в нарушение конкуренции с Boeing. В свою очередь ЕС раскритиковал «незаконную» помощь, которую оказывают США своей национальной компании. В последнее время конфликт по обе стороны Атлантики набирает обороты: в апреле Дональд Трамп уже предупреждал, что Соединённые Штаты собираются ввести более высокие пошлины на множество европейских товаров общей стоимостью $11 млрд. Европейская комиссия со своей стороны опубликовала список американских товаров, которые попадут под дополнительные тарифы, в случае если США исполнят свою угрозу. Список включает видеоигры, кетчуп, табак и вертолёты, а его общая стоимость составляет $20 млрд.

Le Figaro отмечает, что торговые отношения между Евросоюзом и Соединёнными Штатами уже на протяжении нескольких месяцев остаются напряжёнными, потому что два блока не смогли прийти к справедливой сделке. Так, в середине июня Дональд Трамп второй раз за семь месяцев занялся импортом французских вин. Он пожаловался, что тарифы на американское вино во Франции выше, чем на французское в Америке.

В то же время в торговой войне между Вашингтоном и Пекином наступило затишье: на саммите G20 в Осаке президенты двух стран заключили перемирие. В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп отметил, что встреча с Си Цзиньпином прошла намного лучше, чем он предполагал. Согласно заявлению президента, переговоры по торговому соглашению между двумя сверхдержавами «уже начались» и он верит в возможность договориться, однако рассчитывает, что финальный результат будет в пользу США. По словам Трампа, Китай имел «значительное преимущество» в торговле с США в течение «многих лет», и теперь Вашингтон не может «заключить сделку 50 на 50».