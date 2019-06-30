«Неоднозначный ход»: WP разобралась, кто выиграл, а кто проиграл от торгового перемирия между США и Китаем
На этих выходных президент США Дональд Трамп охладил свой пыл в торговой войне с Китаем, заявив, что пока не собирается вводить против Пекина дополнительные пошлины. Многие компании приветствовали подобное решение американского лидера. Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин согласились продолжить диалог, что даёт основания надеяться на заключение сделки в скором времени, пишет The Washington Post.
Многие ожидали возобновления торговых переговоров, прерванных два месяца назад, после чего Трамп увеличил пошлины на китайские товары и ввёл санкции против китайской компании Huawei. Тем не менее Китай достиг практически всех целей, поставленных перед встречей: Трамп согласился повременить с новыми пошлинами и пошёл на некоторые уступки в отношении Huawei. В обмен же, по словам президента США, Си Цзиньпин согласился увеличить объёмы закупок американской сельхозпродукции.
«Ещё рано говорить о том, будет ли это хрупкое перемирие устойчивым, однако пока что можно составить список тех, кто выиграл или проиграл от этого раунда американо-китайских переговоров», — отмечает газета.
Победители
Китай: пусть Китай и потерпел поражение на мундиале во Франции, но на саммите G20 Пекин показал себя во всей красе. Китай, в частности, добился от США некоторых уступок. Трамп согласился не вводить новые пошлины в отношении импортных китайских товаров до тех пор, пока продолжается переговорный процесс. Кроме того, Трамп также отменил некоторые ограничения, введённые в отношении Huawei, которая страдала из-за невозможности вести дела с американскими компаниями. В обмен Китай согласился продолжить закупать американскую сельхозпродукцию — которая Пекину нужна была в любом случае.
Американские розничные фирмы: бизнес вздохнул с облегчением. Трамп грозил ввести пошлины в отношении ряда китайских товаров, включая смартфоны, товары для детей и обувь. Однако теперь Вашингтон отказался от этого намерения. Для магазинов розничной торговли — это большая победа, так как все товары, предназначенные для праздничных распродаж, они обычно импортируют в июле, августе и сентябре.
Американские потребители: в среднем нынешние пошлины Трампа обходятся семье из четырёх человек в $800 в год. В случае же если бы Трамп решил ввести новые тарифы, эта цифра увеличилась бы до $1800.
Huawei: Американское правительство обвиняет эту компанию в том, что она использует телефоны и прочую продукцию для шпионажа за американцами. Министерство торговли США запретило американским компаниям вести дела с Huawei, однако Трамп смягчил это ограничение. Для китайского техногиганта — это большая победа, потому что, приняв подобное решение, Трамп пошёл против некоторых своих советников и даже сенаторов-республиканцев. Это также означает, что Трамп собирается включить вопрос с Huawei в парадигму торговых переговоров. Именно этого и хотели китайцы, в то время как некоторые советники Трампа пытались вынести эту тему отдельно, аргументируя это тем, что китайская компания может угрожать национальной безопасности.
Уолл-стрит: В этом месяце фондовые рынки выросли, а месячный показатель индекса Доу-Джонса для промышленных товаров показывает исключительные результаты. Американские инвесторы поставили на то, что Трамп возобновит переговоры — и их ставки оправдались.
Проигравшие
«Китайские ястребы» в администрации Трампа: По всей видимости, люди, которых беспокоит рост влияния Китая, вряд ли пришли в восторг от этой сделки. В их число, в частности входят госсекретарь США Майк Помпео, которого китайские СМИ окрестили «запевалой ненависти», а также советник Трампа Питер Наварро — автор книги «Смерть от Китая». Что касается последнего, то он своими глазами видел, как Трамп отказался от намерения нанести свой самый болезненный удар по Пекину — пошлин на все импортные товары.
«Китайские ястребы» в конгрессе: Законодатели из обеих партий, включая сенаторов Марка Рубио и Чарльза Шумера, выразили свою обеспокоенность, заявив, что Трамп продемонстрировал слабость во время переговоров с Китаем, особенно по вопросу Huawei.
Кандидаты в президенты от Демократической партии: Эти политики пытались критиковать Трампа в сфере торговли. Самым лучшим рубежом атаки были заявления о том, что пошлины Трампа — это неправильно, потому что их введение лишь приведёт к увеличению цен для американских потребителей. Однако решение Трампа не вводить дополнительных пошлин их жизнь, напротив, только облегчило.
Неоднозначно
Трамп: Американский лидер возобновил переговоры, что пойдёт рынкам и экономике на пользу. Эта динамика, по всей видимости, скажется и на предвыборной кампании 2020 года. Однако ради этого он пошёл Китаю на значительные уступки. Он отступился от своих тарифных угроз, о которых Китай, Европа и прочие державы вряд ли забудут. Трамп по-прежнему может в будущем заключить с Китаем сделку, в рамках которой Си пойдёт на значительные уступки, однако на этом этапе, он, судя по всему, с китайцами сотрудничал довольно охотно.
Американо-китайские экономические отношения: Хотя многие эксперты критиковали подход Трампа к Китаю, все в основном согласны с тем, что Китай должен провести важные экономические реформы и установить одинаковые и чёткие правила игры для иностранного бизнеса. На данный момент неясно, повысит ли решение Трампа сложить оружие вероятность заключения сделки, в рамках которой Пекин пойдёт на подобные изменения.
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